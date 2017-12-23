Яценюка остановили в аэропорту Женевы из-за "чеченского дела"

Аналогичная процедура возможна и во время вылета

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле в аэропорту Женевы, куда он прилетел с младшей дочкой.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

По ее словам, Яценюка остановили по запросу российской стороны из-за обвинения в участии в боевых действиях в Чечне.

"За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета", - написала пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью Российской газете заявил, что Арсений Яценюк воевал против российских военнослужащих в Чечне в 1994-1995 годах.

Россия также направила в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе запрос об его объявлении в международный розыск с целью его ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ.

В свою очередь сам Яценюк заявил, что это обвинение -"клинический диагноз российской власти".

Бывший лидер чеченских повстанцев Ахмед Закаев опроверг заявление Следственного комитета РФ.