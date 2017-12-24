Диверсанты боевиков на Донбассе готовят провокации во время рождественских праздников - Нацполиция

По легенде, участники так называемых акций "не будут иметь" никакого отношения к террористической группировке "ДНР"

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что подготовленные на временно оккупированных территориях Донетчины диверсанты планируют блокирование дорог, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция имеет достоверную информацию о том, что за "поручением лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде, участники так называемых акций "не будут иметь" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", - написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что под руководством "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

"Вознаграждение "организаторы" обещают очень "щедрое", если провокации будут иметь общественный резонанс", - подчеркнул он .

Аброськин призвал граждан Украины быть внимательными и осторожными, при появлении подозрительных лиц и предметов обращаться в полицию.