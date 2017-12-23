Броварской завод алюминиевых конструкций оштрафовали на 47 млн гривен за воровство газа

Броварской завод алюминиевых конструкций оштрафовали на 47 млн грн за вмешательство в работу системы учета потребленного газа, что привело к занижению объемов фактически использованного газа в 9 раз.

Об этом сообщила пресс-служба компании Киевоблгаз.

В начале декабря комиссия при участии работников Госстандарта зафиксировала нарушения в настройках программного обеспечения, что было связано с изменением параметров узла учета газа.

"Это привело к искажению результатов изменений объемов фактически потребленного газа почти в 9 раз в сторону уменьшения", – говорится в сообщении компании.

В соответствии с требованиями законодательства, был составлен акт, по результатам его рассмотрения потребителю был доначислен объем фактически потребленного наза на сумму около 47 млн грн.

Пресс-служба Киевоблгаза сообщила, что на данный момент администрация Броварского завода алюминиевых конструкций отказалась погашать долг за потребленный газ. Представителей газовой компании на территорию предприятия для опломбировки газового вентиля не допускают неизвестные лица в камуфляжной форме. Представители Киевоблгаза обратились к правоохранительным органам с заявлением о совершении правонарушения.

Броварской алюминиевый завод входит в группу компаний ALUMETA Group. На сайте группы отмечается, что ежегодная мощность составляет 22 тысячи тонн, предприятие занимает первое место в Украине по производству конструкций из алюминия.