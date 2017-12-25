Боевики сорвали "новогоднее" перемирие, обстреляв позиции ВСУ возле Павлополя

Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское

Боевики вечером в понедельник, 25 декабря, нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Павлополя из 120-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили минские договоренности, применив по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", - отметили в штабе.

Украинская сторона добавляет, что такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, что по состоянию на 18:00 понедельника, 25 декабря, в штабе АТО не зафиксировали ни одного обстрела позиций украинских бойцов на Донбассе.