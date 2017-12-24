Сноуден презентовал приложение для защиты смартфонов от кибершпионажа

Американский программист, экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден создал приложение Haven, которое будет защищать смартфоны от вмешательства кибершпионов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Презентация приложения состоялась онлайн.

Haven – программа с открытым исходным кодом, разработанная для защитников прав человека и тех, кто находится в опасности. Чтобы улавливать любые подозрительные изменения в комнате, она использует сенсоры смартфона: акселерометр (отслеживает движения и вибрацию устройства), камеру, микрофон, сенсор внешнего освещения. Также приложение умеет анализировать резкие потери мощности телефоном.

Приложение-защитник было разработано при помощи Фонда свободы прессы и The Guardian. Общественность встретила его противоречиво: кто-то обрадовался возможности защитить себя, некоторые не доверяют самому Сноудену.

Бесплатное приложение Haven уже доступно в Google Play. Его установили более 50 тыс. человек.

Напомним, что власти Соединенных Штатов обвиняют Сноудена в шпионаже, в случае возвращения домой ему грозит до 30 лет тюрьмы. Трамп неоднократно называл Сноудена "предателям" и подчеркивал, что как только экс-сотрудник АНБ вернется в страну, его следует казнить.

В октябре 2016 года бывший сотрудник Агентства нацбезопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который передал в СМИ информацию о глобальном разведнаблюдении американских спецслужб, после чего убежал в Россию, заявил, что готов сесть в тюрьму в США ради того, чтобы вернуться на родину.