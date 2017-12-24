64 канала в Telegram, на которые стоит подписаться - выбор редакции

Постепенно все больше людей переходит из соцсетей в мессенджеры. Telegram явно выделяется на фоне конкурентов за счет множества разнообразных каналов, которые предоставляют своим пользователям практически те же функции, что и группы в соцсетях. Мы решили выбрать 64 канала, на которые стоит подписаться.
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Telegram-каналы о кино и сериалах:
KinoFact - Знаете ли вы, что студия Weta Digital, ответственная за эффекты в фильме Властелин Колец: Возвращение Короля, была вынуждена отстроить новую комнату для оборудования. Просто им потребовалось колоссальное количество техники для обработки изображения. Канал об интересных факты из мира кино.
Naked movie - Авторские обзоры разнообразных фильмов, приправленные архивными фотографиями со съемок и кадрами из фильмов.
Сценариум - Канал, который создан для людей, пишущих или пытающихся писать свои сценарии. Советы, как правильно прописать сцены и диалоги, секреты мастерства и подборки полезных статей.
Vertigo - Если вы любите комиксы, фильмы и сериалы на супергеройскую тематику – добро пожаловать! Но авторы канала не забывают также и об «несупергеройских» вещах – например, тут есть разбор последнего сезона Твин Пикса и Рами Малек, который сыграет Фредди Меркьюри в биографической картине «Bohemian Rhapsody».
#КороткийМетр - Короткометражки: краткие обзоры и аннотации, а также ссылки на просмотр.
Сериальные макаки! - Если вы "сериаломан" и для вас ад – это пропустить новый сезон любимого сериала (или просто новый сериал) – вам определенно сюда. Тут есть все – трейлеры, музыка, гифки, арты, новости и даже немного статистики.
Серийный человек(Seriesman) - Канал ценен тем, что автор пишет свои обзоры на сериалы. То есть если у вас немного времени, но быть в курсе хочется – это идеальный вариант.
БОНУС - @kinomanbot
Бот, который всегда поможет подобрать кино под любое настроение.
Telegram-каналы о книгах:
Стихотворения - На канале публикуются стихотворения со всего мира. Причем как на русском, так и на английском языке. Более того – в качестве бонуса еще подается и анализ произведения.
Telegram-каналы для тех, кто хочет изучать языки:
Story - Для тех, кто уже более-менее освоился в английском подойдет коллекция текстов англоязычных писателей. Тут представлена краткая аннотация того, что вы будете читать и примерно количество времени, которое уйдет на чтение.
Китайский язык - Первый телеграмм-канал, посвященный китайскому языку.
Español - Канал, который проводит целые уроки по испанскому. Тут вы выполняете задания (читаете текст, правила, диалоги). После идет словарь, чтобы можно было понять, о чем вы только что прочитали.
Telegram-каналы о музыке:
Ретромания - Канал, на котором отмечают «юбилеи великих музыкальных альбомов. И невеликих тоже. И не всегда альбомов».
VEVO Family - А на этом канале выкладывают новые клипы, которые появляются на Youtube.
Никаких ожиданий - Музыка, от которой нет никаких ожиданий. Просто потому, что вряд ли вы ее знаете. Здесь не будет ни AC/DC, ни Radiohead, ни даже Олега Винника – но музыка стоит того, чтобы ее исследовать и изучать.
Comma.com.ua - Телеграм-канал одноименного украинского сайта о музыке.
Indie – Канал инди-музыки, на котором автор составляет разные подборки – то под настроение, то собирает хиты какой-то группы, то новый альбом выложит. В общем, приятно оформленный канал.
Здешние Песни - Красиво выдержанный канал, который ведет вокалист групп Motorama и Утро Влад Паршин. Он выкладывает песню украинского, российского или белорусского исполнителя, сопровождая ее черно-белой фотографией. Просто и со вкусом.
KOREA IN OUR HEARTS – Неожиданно – канал с музыкой в жанре K-pop.
Telegram-каналы о путешествиях:
Travelhacks - В общем, из названия все ясно. Лайфхаки для путешественников – от того, как сэкономить на авиабилетах до разбора ситуаций, кто был прав – перевозчик или пассажир и как не попасть в проблемную ситуацию.
Эмигранты :: как, куда, почему - Люди рассказывают о собственном опыте жизни за границей.
Bushcraft Channel - Канал для любителей экстремального отдыха. Советы по выживанию – мало ли, вдруг вы однажды окажетесь в одиночестве посреди океана!
Бродяги Дхармы - Много-много интересных статей о путешествиях. Также есть крутой канал на Ютубе.
Laowai_Daily - Девушка по имени Маша живет в Шанхае и рассказывает о китайцах и их жизни.
Telegram-каналы об искусстве и фотографии:
Изучаем художников - Канал для тех, кто хочет научиться разбираться в живописи. Тут в день выкладывают 1 картину известного (или не очень) художника, рассказывая о его жизни и творчестве. Сейчас канал не самый активный, но новые посты периодически появляются.
Картины - Самый большой художественный канал. Показывают картину, прикрепляя к ней ссылки – «О картине», «О художнике» и галерею его картин.
Surrealism - Любителей сюрреализма просим сюда. Здесь для вас просто огромная коллекция всяких «кислотных» картин.
Cyberpunk Art - А сюда приглашаем любителей киберпанка.
Marvel - DC - Universe - Не забываем также и о любителях комиксов.
Артхив - Здесь можно проголосовать, понравилась ли Вам картина, а также почитать о ней и художнике. Также каждую неделю собирают арт-новости.
Кунс Одобряет! - Канал с авторскими размышлениями о современном искусстве и тенденциях в нем.
Визуальный оргазм - Не совсем канал об искусстве, но об идеальных картинках - название как бы намекает. Красивые фотографии с идеальной симметрией, необычные картинки и арты – услада для глаз никогда лишней не будет.
Beautiful land - Красивые фотографии пейзажей. Просто порадовать глаз.
Travel - И еще красивые фотографии отовсюду.
Animal Planet - Куда уж без фотографий животных. Наверное, самый милый канал во всей подборке.
Telegram-каналы о дизайне:
Fragments - Канал о дизайне интерьеров или как выглядят идеальные квартиры.
Awdee. Графический дизайн - Канал для графдизайнеров. Статьи, интересная статистика, советы и, конечно же, примеры работ для вдохновения – что еще нужно дизайнеру? Ну, как минимум в Telegram :)
Flat - Услада для flat-дизайнеров.
Я решил стать дизайнером - Канал для тех, кто только начинает входить в мир дизайна – статьи, примеры работ, образовательные материалы и прочие полезные ссылки.
СПNЗЖУ LOGO - Логотипы. Просто логотипы.
Telegram-каналы о науке и технологиях:
Funscience - Популярная наука, новости, гаджеты - Ежедневные подборки научно-популярных статей о космосе, гаджетах, технологиях и науке.
Не только TED - Наверняка многие слышали о научно-популярных лекциях TED Talks. Так вот здесь, помимо них, представлены много разных видео, конференций, лекций от разных людей.
Zavtracast - Поток новостей об играх и технологиях. Здесь вы будете узнавать чуть ли не первыми о готовящихся релизах, а также гаджетах и кино. Гик-культура как она есть.
TechSparks - Всякое разное из мира техно и интернета: тут есть как полезные, так и просто забавные статейки. Некоторые из них на английском, но автор канала пишет приятные подводки, которые помогают понять суть даже тем, что к изучению английского только приступил (посмотрите выше, там есть каналы, которые в этом могут помочь :).
addmeto - Канал держит вас в курсе всех техно-новостей. Новости со всего мира, часто на английском, но подводки автора с краткими пересказами вполне понятны и ёмки.
Homo Sapiens 2.0 - Канал, посвященный психологии. Автор описывает как работают чувства, как возникают страхи, рассказывает о работе в социуме и исследованиях.
Технологии, медиа и общество - Канал киевского журналиста Андрея Бродецкого, в котором он рассуждает о влиянии тех или иных технологий на нашу жизнь, а также делится разными полезными и интересными ссылками.
astronomy - Все для астрономов – ссылки, материалы, картинки и описания.
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