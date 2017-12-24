Недорогие подарки и футбол на заднем дворе. Семь рождественских традиций британской королевской семьи

Обмен подарками, дружеская игра в футбол на заднем дворе, совместное поедание праздничной индейки - Рождество королевской семьей не сильно отличается от того, как празднует остальной мир.

За исключением того факта, что бабушка - королева Елизавета - должна выделить время, чтобы обратиться к народу в своей ежегодной речи к Рождеству, пишет People.

Вот семь рождественских традиций британской королевской семи, к которым в этом году присоединятся принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри, а также его невеста - актриса Меган Маркл.

Все в Сандрингем!

Каждый год королевская семья присоединяется к королеве Елизавете в Сандрингемском дворце в Норфолке. Гости обычно прибывают после обеда, чай и закуски подаются в Белой Гостиной в 16:00.

Фото: @ClarenceHouse / Twitter

Чем дешевле подарок, тем лучше

Следующая остановка - это Красная Гостиная, где персонал уже выложил подарки на столы для каждого члена семьи. (они открывают свои подарки в канун Рождества, а не в само Рождество). Вместо дорогостоящих подарков члены королевской семьи обмениваются бесхитростными презентами. В один из предыдущих праздников Рождества Кейт подарила Гарри игрушечный набор Вырасти свою собственную девушку, но в этом году такой подарок уже не пригодится!

Футбол на заднем дворе

В канун Рождества принц Уильям и принц Гарри обычно участвуют в благотворительном футбольном матче в поместье. В игре участвуют работники поместья в Норфолке против жителей деревни из близлежащего Касл Райзинг.

Фото: B Gilmour. / Flickr

Поздний ужин

Обычно в 20:30 королевская семья собирается вместе для вкусного ужина, включающего «что-то праздничное, какую-то дичь, вроде фазана или оленины, и жареные зимние овощи, например, пастернак», - говорит Даррен Макгрейди, который работал в Виндзоре 15 лет.

Поход в церковь

В рождественское утро королевская семья отправляется на рождественскую службу в церковь Святой Марии Магдалины. Каждый год сотни людей собираются, чтобы увидеть членов королевской семьи на их ежегодном походе в церковь.

Фото: Glen Bowman / Flickr

Время индейки

После церкви королевская семья возвращается в Сандрингем-хаус на обед с праздничной индейкой и другие торжества. Шеф-повар вместе с его подчиненными отрезает первый кусок от двух индеек, и подает его королеве. «В конце разделывания, это единственное время года, когда она подает напиток шеф-повару, и он приветствует семью словами «Счастливого Рождества», - сказал Макгрейди.

Просмотр обращения королевы

После праздничного обеда члены королевской семьи смотрят ежегодное телевизионное послание королевы, которое показывают в 3:00 ночи.

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