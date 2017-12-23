Максим Паперник, Роберт Майлз и Хью Хефнер. Кого мир потерял в 2017 году

2017 год принес множество новых достижений в разных сферах, научных открытий и изобретений, нового кино и литературы. Однако он навсегда забрал десятки выдающихся, талантливых, уникальных людей..

Подводя итоги 2017 года, НВ STYLE предлагает вспомнить всех известных личностей, которых потерял мир.

Илья Лихтарев

В ночь на 14 января умер выдающийся украинский ученый, профессор, физик Илья Лихтарев. Он был одним из руководителей ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, его книги переводили и переиздают в Европе и США. Также Лихтарев - создатель и директор Украинского института ядерной защиты.

Илья Лихтарев. Фото: Sergii Kostezh / Facebook

Максим Паперник

19 февраля на 49-м году жизни скончался знаменитый украинский режиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Режиссер боролся с онкологическим заболеванием.

Паперник окончил кинофакультет и факультет театральной режиссуры Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1997 года стал одним из самых успешных клипмейкеров Украины. C 2003 года начал снимать как телевизионные, так и игровые фильмы.

Максим Паперник. Фото: Публичные люди

Нил Финглтон

В конце февраля в Великобритании на 37-м году жизни от сердечной недостаточности скончался актер Нил Финглтон, известный по роли гиганта Мега Могучего в сериале Игра престолов.

В 2007 году он был признан самым высоким человеком в Евросоюзе - его рост составлял около 2,3 метра. Также он входил в список 25 самых высоких людей мира.

Нил Финглтон. Фото: Kildare Nationalist

Чак Берри

19 марта в возрасте 90 лет скончался легендарный американский рок-музыкант Чак Берри. Из дома музыканта в Миссури поступил экстренный вызов. Прибывшие на место медики обнаружили музыканта, который не реагировал на их действия.

Берри считается одним из создателей рок-н-ролла. Во многом его творчество определили развитие молодежной культуры 1950-х годов и последующее развитие музыки.

Чак Берри. Фото: ЕРА

Дэвид Рокфеллер

В марте в штате Нью-Йорке на 102 году жизни скончался известный американский миллиардер Дэвид Рокфеллер. Он умер в своем родовом имении в Покантико-Хиллз.

Банкир и государственный деятель Дэвид Рокфеллер был последним остававшимся в живых внуком основателя Standard Oil и первого долларового миллионера Джона Д. Рокфеллера.

Дэвид Рокфеллер. Фото: ЕРА

Евгений Евтушенко

1 апреля в США на 85-м году жизни скончался российский и советский поэт Евгений Евтушенко. 31 марта Евтушенко был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из клиник США, где он умер от остановки сердца.

В 1991 году Евтушенко вместе с семьей уехал в США преподавать в американском университете в городе Талса. Первым написал о трагедии Бабьего Яра, хотя эта тема табуировалась в СССР. За весь период творчества написал более 150 книг.

Евгений Евтушенко. Фото: ЕРА

Сергей Олех

2 апреля в Одессе умер известный украинский юморист, актер и шоумен Сергей Олех.

Олех был известным благодаря участию в проектах Джентльмен-шоу, Маски-шоу, Голые и смешные.

Сергей Олех. Фото: РБК

Борис Олийнык

30 апреля на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олийнык.

Олийнык - автор более 40 книг, стихов, эссе, статей, которые переводились на русский, чешский, словацкий, польский, сербский, румынский, итальянский и другие языки.

Борис Олийнык. Фото: Украинская литературная газета

Роберт Майлз

В начале мая в Испании на 48-м году жизни скончался итальянский музыкант, основатель стиля dream-house Роберт Майлз (Роберто Кончина). Музыкант умер от неназванной болезни, с которой боролся.

Майлз работал в различных стилях электронной музыки, его называют родоначальником жанра dream-house. Прославился после создания в 1994 году композиции Children. Всего было продано 5 млн копий этой записи.

Роберт Майлз в Киеве

Майкл Паркс

В мае в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет умер американский актер и певец Майкл Паркс.

Паркс приобрел широкую известность после того, как сыграл страхового агента Жана Рено в телесериале Дэвида Линча Твин Пикс. В фильмографии актера более 20 кинолент. Самые известные из них: Твин Пикс, Убить Билла, От заката до рассвета, Доказательство смерти, Планета страха, Джанго освобожденный.

Майкл Паркс в сериале Твин Пикс. Фото: andsoitbeginsfilms.com

Крис Корнелл

18 мая стало известно о смерти 52-летнего певца, лидера групп Audioslave и Soundgarden Криса Корнелла. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством, повесившись.

Корнелл - один из наиболее известных и популярных рок-музыкантов 1990-х годов. Группа Soundgarden, фронтменом которой он являлся, была одной из наиболее известных групп из Сиэтла начала 1990-х годов наряду с Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam. В апреле 2017 года Корнелл выпустил новый сольный трек The Promise, а также анонсировал запись нового альбома с Soundgarden.

Крис Корнелл. Фото: ЕРА

Роджер Мур

В конце мая в Швейцарии в возрасте 89 лет умер британский актер Роджер Мур, наиболее известный благодаря роли Джеймса Бонда. Мур умер после непродолжительной борьбы с раком.

Мур наиболее известен ролью агента 007 Джеймса Бонда в фильмах Живи и дай умереть, Человек с золотым пистолетом, Шпион, который меня любил, Лунный гонщик, Только для твоих глаз, Осьминожка и Вид на убийство.

Роджер Мур. Фото: ЕРА

Збигнев Бжезинский

27 мая в возрасте 89 лет скончался экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера (1977-1981) Збигнев Бжезинский. Политолог скончался в одной из больниц Вирджинии.

Бжезинский является автором ряда исследований в области международных отношений и геополитики. Часто высказывался в поддержку территориальной целостности Украины. Например, 28 января 2014 года Бжезинский в своем Twitter написал: "Россияне, проснитесь! Поддерживаемые Россией репрессии в Украине в конечном итоге приведут к катастрофе в самой России".

Збигнев Бжезинский

Любомир Гузар

31 мая на 85-ом году жизни после тяжелой болезни умер бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар.

Любомир Гузар возглавлял УГКЦ в течение 2005-2011 годов.

Любомир Гузар. Фото: НВ

Адам Уэст

Актер Адам Уэст, который первым исполнил роль Бэтмена, скончался в Лос-Анджелесе в США в возрасте 88 лет. В последнее время Уэст страдал от лейкемии. Он ушел из жизни в окружении близких.

Актер исполнил роль Бэтмена в одноименном телесериале. Его показывали в США с 1966 по 1968 гг. Также Уэст озвучивал одного из персонажей Гриффинов - мэра с такими же, как у него, именем и фамилией.

Адам Уэст в роли Бэтмена

Сергей Якутович

27 июня ушел из жизни выдающийся украинский художник, иллюстратор, художник-постановщик фильмов Сергей Якутович. В последние годы Якутович тяжело болел.

Якутович известен иллюстрациями к книгам Николая Гоголя Тарас Бульба и Вечера на хуторе близ Диканьки, авторскому проекту Мазепиана, иллюстрациями к произведению Лины Костенко Берестечко.

В кинематографе Якутович реализовал себя как художник постановщик в фильмах Молитва за гетмана Мазепу Юрия Ильенко, Тарас Бульба Владимира Бортко и Поводырь Олеся Санина.

Сергей Якутович

Олег Яковлев

29 июня в Москве умер экс-солист группы Иванушки International 47-летний Олег Яковлев. Ранее из-за пневмонии с осложнениями Яковлев попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Яковлев. Фото: peopletalk.ru

Роман Матияш

8 июля из жизни ушел лидер популярной украинской группы 90-х годов Фантом-2 Роман Матияш.

Фантом-2 - украинская музыкальная группа из Ивано-Франковска, созданная в 1996 году. Направление музыки - евроденс. Группа состояла из Романа Матияша и Ольги Гречко.

Роман Матияш. Фото: Alex Mochanov / Facebook

Антон Носик

В июле в Москве на 52-м году жизни скончался известный российский блогер Антон Носик. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Антон Носик - журналист, общественный деятель и популярный блогер, был редактором крупнейших новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. До 2011 года занимал должность главного редактора сайта Bfm.ru, а также занимался развитием в России LiveJournal.

Антон Носик. Фото: Коммерсантъ

Владимир Толоконников

16 июля на 74-м году жизни умер российский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников.

Толоконников проработал всю жизнь в труппе Республиканского Академического театра русской драмы имени Лермонтова. Наиболее известен по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко Собачье сердце, который был снят в 1988 году.

Владимир Толоконников в фильме Собачье сердце

Честер Беннингтон

20 июля покончил с собой вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Беннингтон. 41-летний певец повесился в частной резиденции в Палос Вердес Эстейтс в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. В последние годы музыкант боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Музыкальная карьера Беннингтона началась в 1993 году с участия в популярной в США группе Grey Daze. Затем перешел в группу Hybrid Theory, которая впоследствии была переименована в Linkin Park.

Честер Беннингтон. Фото: Porsche design

Джон Херд

В конце июля в США в 72-летнем возрасте умер актер Джон Херд, известный по роли Питера МакКалистера, отца главного героя в фильмах Один дома. Его тело обнаружила горничная в гостиничном номере.

Херд сыграл около ста ролей в кино и несколько десятков на телевидении, в том числе в сериалах Клан Сопрано и Побег.

Джон Херд в роли Питера МакКалистера

Роберт Харди

В начале августа в возрасте 91 год умер британский актер Роберт Харди - звезда телесериала Все существа, большие и малые. Роберт Харди известен тем, что сыграл роль министра магии Корнелиуса Фаджа в четырех фильмах о Гарри Поттере.

Роберт Харди в роли Корнелиуса Фаджа. Фото: Pottermore

Джерри Льюис

В августе в Лас-Вегасе в возрасте 91 года скончался американский актер, певец и один из самых успешных комиков Голливуда Джерри Льюис. По данным американских СМИ, актер страдал от диабета и в течение нескольких лет боролся с раком.

Джерри Льюис начал выступать на сцене в возрасте пяти лет. Он снялся в таких фильмах, как Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир, Чокнутый профессор, Аризонская мечта.

Джерри Льюис. Фото: EPA

Пьер Берже

8 сентября утром в своем доме в Сен-Реми-де-Прованс скончался сооснователь дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже. 86-летний партнер модельера Ива Сен-Лорана умер во сне.

Берже был влиятельной фигурой в доме моды, который он основал в 1961 году вместе с дизайнером и его партнером Ивом, который умер от опухоли мозга в 2008 году. В 1986 году он основал Французский институт моды. В 2015 году президент Франции Франсуа Олланд наградил его орденом Почетного легиона.

Пьер Берже. Фото: ЕРА

Хью Хефнер

28 сентября на 92-м году жизни скончался основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Он скончался в собственном доме, смерть наступила по естественным причинам.

Детище Хефнера - журнал Playboy - один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире.

Хью Хефнер. Фото: ЕРА

Рой Дотрис

16 октября в своем доме в Лондоне скончался британский актер Рой Дотрис, который снимался в сериале Игра престолов.

94-летний Дотрис сыграл Галлина Пироманта в 2-м сезоне сериала. Также он озвучивал все аудиокниги серии фантастических романов Джорджа Мартина Песнь льда и огня.

В 2004 году, после озвучки 224 персонажей первого романа эпической саги, Дотрис установил мировой рекорд Гиннеса по количеству персонажей, озвученных одним актером в аудиокниге.

Рой Дотрис. Фото: Tristram Kenton / Guardian

Дмитрий Марьянов

В начале октября в возрасте 47 лет умер известный актер Дмитрий Марьянов. Актер умер по пути в больницу в подмосковном городе Лобня. Актера доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Дмитрий Марьянов начал играть в кино с 1986 года. За это время он сыграл роли более чем в 70 фильмах, среди которых Выше радуги, Львиная доля, Графиня де Монсоро, Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…, Студенты. Также он известен по роли диджея Димы в ленте День радио.

Дмитрий Марьянов в фильме День радио

Борис Бергер

В октябре в немецком городе Эссен на 53-м году жизни скончался украинский художник и писатель Борис Бергер. О причинах смерти художника не сообщалось.

Бергер родился 24 сентября 1965 года во Львове. В 90-х годах переехал в Москву, затем - в Германию, где и жил до самой смерти. Он является автором известного проекта Котя, где публиковались отретушированные известные картины, плакаты и фотографии, куда были добавлены изображения котов.

Борис Бергер. Фото: zaxid.net

Роберт Гийом

В октябре в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер американский актер Роберт Гийом. Актер страдал от рака предстательной железы и умер от осложнений.

Гийом был дважды награжден премией Эмми за главную роль в сериале Бенсон и за роль в сериале Мыло. Также Гийом был первым афроамериканцем, сыгравшим главную роль в фильме Призрак оперы. Голосом Гийома говорил мандрил Рафики в мультфильме Король лев.

Роберт Гийом. Фото: hollywoodreporter.com

Фэтс Домино

В США на 89-м году жизни умер известный музыкант Фэтс Домино (настоящее имя Антуан Домино), который считается одним из основоположников рок-н-ролла. Музыкант скончался в своем доме в Новом Орлеане утром 24 октября.

Фэтс Домино был одним из основоположников рок-н-ролла. В 1986 году музыкант вместе с Элвисом Пресли и Чаком Берри был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1987 году удостоен почетной награды Grammy Lifetime Achievement Award.

Фэтс Домино. Фото: ЕРА

Тарас Денисенко

8 ноября в возрасте 52 лет ушел из жизни украинский актер, сценарист, режиссер, член Национального союза кинематографистов Украины, заслуженный артист Украины Тарас Денисенко. Артист умер от неизлечимой болезни.

На счету Денисенко около 30 ролей в полнометражных художественных фильмах и телесериалах. Одной из его наиболее известных киноработ стала роль рядового Билыка в фильме Кислородный голод 1991 года. Лента получила приз Международного кинофестиваля в Салониках. В 2015 году снял свою единственную картину как режиссер - Мой мальчик.

Тарас Денисенко. Фото: Міністерство культури України

Михаил Задорнов

В начале ноября в России на 70-м году жизни умер писатель-сатирик Михаил Задорнов. На протяжении долгого времени Задорнов лечился от онкологического заболевания. Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни. В октябре 2016-го у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера. Его увезли на скорой прямо с выступления. В июне 2017 года он решил отказаться от курса лечения, который называл "изнуряющим и бесполезным".

Задорнов поддерживал агрессию России против Украины. В мае 2017 года стало известно, что СБУ запретила ему въезд в Украину.

Михаил Задорнов. Фото: ЕРА

Малькольм Янг

В ноябре в возрасте 64 лет умер один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг. Музыкант, величайший гитарист всех времен по версии журнала Classic Rock, умер в окружении своей семьи.

Малькольм и его брат Ангус основали AC/DC в ноябре 1973 года, когда Мальколму было 20 лет, а Ангусу 18. Их первое национальное турне прошло в 1974 году. В апреле 2014 года Малькольм из-за проблем со здоровьем прекратил участие в группе. В сентябре 2014 года семья Малькольма Янга подтвердила, что он страдает от деменции - болезни мозга, вызывающей нарушения памяти и мыслительной функции.





Малькольм Янг. Фото: AC/DC

Чарльз Мэнсон

В ноябре в США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, который отбывал пожизненный срок в одной из американских тюрем. Мэнсон, которому было 83 года, скончался от "естественных причин" в больнице округа Керн.

В конце 1960-х годов Чарльз Мэнсон организовал в Калифорнии коммуну под названием Семья, члены которой употребляли наркотики и поклонялись дьяволу. Помимо этого, они по указанию Мэнсона совершали убийства. Сам Мэнсон также убил несколько человек. После отмены смертной казни в Калифорнии приговор Мэнсону заменили на девять пожизненных сроков. Ему регулярно отказывали в условно-досрочном освобождении.

Чарльз Мэнсон. Фото: ЕРА

Дмитрий Хворостовский

22 ноября на 56 году жизни скончался известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский. Последние несколько лет Хворостовский проживал в Лондоне и боролся с продолжительной болезнью.

Похорон Дмитрия Хворостовского в Москве. Фото: ЕРА

Джон Хендрикс

В конце ноября в США в возрасте 96 лет скончался легендарный джазовый певец Джон Хендрикс.

Хендрикс начал свою карьеру в 1928 году в 7-летнем возрасте. Слава пришла к нему в 1950-х, после основания вокального трио Lambert, Hendricks & Ross. Позже начал сольную карьеру. Вместе с Бобби Макферрином записал песню Another Night In Tunisia, за которую получил Грэмми.

Джон Хендрикс. Фото: James Estrin / The New York Times

Джонни Холлидей

6 декабря на 75 году жизни умер французский рок-певец, композитор и актер Джонни Холлидей. В последние годы рок-певец боролся с раком легких. "Джонни Холлидей ушел. Я не верю в это, но все же это так: его больше нет», - сообщила о смерти певца его супруга Летиция.

За свою карьеру Джонни Холлидей написал более тысячи песен и провел более 400 турне. 18 альбомов рок-певца стали платиновыми.

Джонни Холлидей. Фото: ЕРА

Леонид Броневой

9 декабря на 88 году жизни умер советский актер Леонид Броневой, известный по роли Мюллера в фильме Семнадцать мгновений весны. Актер, в 2013 году награжденный президентом званием народный артист Украины и в 2014 году поддержавший аннексию Крыма, умер в больнице после тяжелой болезни.

Леонид Броневой в фильме Семнадцать мгновений весны

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