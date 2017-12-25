Пять вещей, которые отличают стильную женщину. Блог Вадима Медведева

Быть стильной – значит, сочетать несочетаемое, коллекционировать эмоции, а не вещи, и уметь сомневаться.

1. Чувство сомнения

Стильная женщина хоть и уверена в правильности выбранного ею одного уникального и неповторимого стиля, но все же где-то в глубине души сомневается. Женщина с плохим вкусом безоговорочно уверена в своей уникальности, ее выбор не подлежит сомнению, обсуждение ее наряда карается удалением из списка друзей во всех известных социальных сетях.

2. Брендовая одежда

Стильная женщина не строит вокруг себя забор "тяжелых" брендов, а, наоборот, любит и может сочетать несочетаемое, комбинировать разноплановое, создавать образ из казалось бы разрозненных элементов пазла. Женщина с плохим вкусом уверена в том, что туфли за $1.000 и сумка из аллигатора плюс соболиная шуба сделают из нее Кейт Миддлтон или Меган Маркл.

Дама с плохим вкусом нокаутирует вас в семь утра макияжем а-ля Ксена принцесса-воин

3. Социальные сети

Стильная женщина постит не только себя, но и пейзажи, памятники истории, красивые улочки и антикварные автомобили. Женщина с плохим вкусом постит только себя – на шезлонге и в автомобиле, на барной стойке и массажном столе, в Верховной раде и на митинге. Максимум, что она позволяет постить без себя, – так это еду.

4. Макияж

Дама с плохим вкусом нокаутирует вас в семь утра макияжем а-ля Ксена принцесса-воин, где есть все необходимое для покорения отдельно взятых племен, территорий и целых государств. Не хватает только копья, щита и лассо.

5. Путешествия

Стильная дама всегда путешествует налегке, самое "тяжелое" у нее – эмоции, впечатления и сувениры для самых близких. Дама с плохим вкусом заполнит как минимум половину самолета настолько увесистыми пакетами, баулами и мешками, что только оформление такс-фри займет столько же времени, сколько и сам рейс из славного города Милана до столицы нашей родины. И это еще без ликеров Limoncello и Campari.

Опубликовано в журнале Новое Время за 8 декабря 2017 года

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