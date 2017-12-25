Как выглядит рождественский Нью-Йорк. Блог Александра Чебана

Даже если вы оказались в Нью-Йорке во время стыковки между рейсами, то успеете побывать на самом узнаваемом катке мира.

Цветные огни на улицах, сияющие ангелы из "Один Дома" и красавица-ель возле Рокфеллер Центра, улыбки на лицах случайных прохожих, бесконечная вереница желтых такси, надоедливое ожидание на светофорах, разлетающиеся в воздухе рваные газеты, валящий клубами пар из решеток вентиляции подземки, спящие в зимнем ночном метро бездомные, сладкий аромат марихуаны, завывание сирены пожарных машин, несущихся по Times Square.

Этот список можно продолжать и у каждого он будет своим. Это мой Нью-Йорк, и я обожаю этот безумный микс!

Нью-Йорк прекрасен в любую погоду и во все времена года, на неделю или уикенд, или даже во время ночной стыковки между рейсами, как случилось у меня в этот раз.

Прилетев поздно вечером, я выбрал самый быстрый поезд метро на Манхэттен с Jamaica Station и все-таки успел на оставшиеся 30 минут последнего сеанса на катке в Централ Парке. Он работает до 23:00.

Trump Ice Rink – самый идейный каток в мире, ведь сколько прекрасных фильмов здесь снято! А какая чудесная праздничная атмосфера витает в воздухе – этого не передать фотографией, это нужно почувствовать.

Перед перелетом я всегда загружаю оффлайн-плейлист с песнями о городе Большого Яблока, к счастью, сейчас не нужно даже его составлять, достаточно сформулировать запрос в плейлистах в любом музыкальном сервисе.

Потом, по прилету, выйдя из подземки, я шагаю по улицам декабрьского Манхэттена.

А в голове уже на автомате играет Синатра и "New York, New York".

Текст публикуется с разрешения автора

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