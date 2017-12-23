Как пить, чтобы наутро не было стыдно. Блог Татьяны Годард

Чтобы вреда от алкоголя было как можно меньше, нужно следовать простым правилам. К примеру, запивать водой, но без газа, и заедать мясом, но не жирным .

Корпоративы в разгаре. Новогодние праздники, неотъемлемой частью которых является алкоголь, – близко. Если вы понимаете, что пить придется, самое время учиться это делать правильно: чтобы и здоровье сохранить, и не испытывать потом стыд перед коллегами и друзьями.

Оказывая негативное влияние практически на все органы, алкоголь серьезно бьет по мозгу и психике, поэтому многие из нас под воздействием горячительных напитков неузнаваемо перевоплощаются.

Всасываясь в кровь, этиловый спирт разрушает мембраны клеток крови — эритроцитов. Они слипаются и забивают капилляры, в том числе – головного мозга. Возникает кислородное голодание тканей, а также обезвоживание, что объясняет то самое состоянии эйфории, к которому стремятся выпивающие. При этом подавляются лобные доли, которые обеспечивают логическое мышление, и затылочная часть мозга, которая контролирует вестибулярный аппарат. Отсюда проблемы с координацией движений.

Поскольку страдает лобная доля мозга, нарушается работа и так называемого «нравственного» центра, который в ней расположен. Как результат: притупляется чувство стыда, человек становится более «раскрепощенным». Также алкоголь повреждает мозговые клетки, отвечающие за работу памяти, поэтому зачастую после бурного застолья воспоминания отрывочны.

Наверняка хоть раз в жизни вы просыпались после вечеринки с чувством стыда, происхождение которого вам не известно. Это значит, что клетки лобной доли мозга уже начали восстанавливаться (заработал «нравственный» центр), тогда как клетки памяти все еще отключены.

Спиртное не сочетается со сладостями, в том числе фруктами

С нарушением центра логического мышления затрудняется торможение агрессии. Поэтому в состоянии алкогольного опьянения и происходит так много драк и даже убийства. Алкоголь нарушает способность видеть ситуацию в целом и адекватно на нее реагировать.

Многих интересует вопрос, действительно ли в состоянии алкогольного опьянения человек показывает свою истинную натуру, или это просто определенные трансформации сознания, не зависящие от личности человека? Ученые, исследовавшие эту тему, считают, что таки да: человек проявляет свою реальную сущность. В частности, реакции на раздражители остаются такими же, как и у трезвого человека, просто за счет сужения фокуса внимания под влиянием алкоголя человек не способен оценить возможные последствия своих поступков.

Как же обезопасить себя от необдуманных действий в состоянии алкогольного опьянения? Очевидный ответ — не пить. Если же такое решение для вас неприемлемо, вот несколько полезных советов.

Пить надо понемножку, чтобы организм почувствовал опасность и активировал защитные механизмы. Поэтому за два часа перед вечеринкой не мешает принять небольшую дозу.

Также в процессе застолья пить рекомендуется медленно, с интервалами – по 30-50 мл. Установлено, что наш организм способен эффективно перерабатывать строго определенное количество алкоголя. Это 50 грамм крепких напитков и 100 граммов сухого вина, выпитых медленно, в течение получаса. Медленное потребление полезно еще и для самоконтроля: чтобы адекватно реагировать на изменение сознания и суметь вовремя остановиться.

Принимать алкоголь нужно с большим количеством чистой воды: либо разбавляя, либо обильно запивая водой. Тогда этиловый спирт не так мощно ударит по мозгу. Но ни в коем случае не употребляйте спиртное с газированными или сладкими напитками: алкоголь быстрее всасывается в кровь с газами. Именно поэтому шампанское так быстро «пьянит».

Лучше употреблять несладкий алкоголь: глюкоза быстро усваивается, ей нужно тут же расщепиться, и организм трудится над переработкой глюкозы, вместо того, чтобы заняться этанолом. По этой же причине не стоит пить коктейли: в них обязательно присутствует сладкий ингредиент. Коктейли опасны еще и тем, что в них намешаны разные виды алкоголя, с которыми организму сложно разобраться. Это приводит не только к быстрому опьянению, но и к тяжелому похмелью. Но о похмелье и как его избежать мы поговорим в отдельной статье.

Алкоголь не совместим с кофе и чаем. Это серьезный удар по почкам, особенно если есть почечные заболевания. К тому же как алкоголь, так и кофе или чай стимулирует сердце и сосуды. Получается двойной удар по жизненно важным органам.

Негативное влияние алкоголя на мозг и организм в целом можно уменьшить, если правильное его закусывать. Старайтесь есть как можно больше клетчатки — овощей и зелени, которые максимально эффективно выводят из организма токсины. Плюс белок: либо нежирное мясо-гриль, либо рыба. Подойдет и белый нежирный рассольный сыр.

Если вы не хотите опьянеть, но пить по каким-то причинам все же нужно, перед застольем, а также в процессе съешьте кусочек цельнозернового хлеба со сливочным маслом. Принято считать, что еды должно быть много. На самом деле, при переедании алкоголь вместе с пищей надолго задержится в кишечнике, и интоксикация продлится дольше.

Не рекомендуется употреблять алкоголь с острыми, содержащими чеснок, хрен, лук, горчицу, перец, уксус блюдами. Так замедлится процесс окисления алкоголя. Спиртное не сочетается со сладостями, в том числе фруктами — и опьянеете быстро, и будет тяжелое похмелье.

И не сидите за столом: побольше общайтесь, двигайтесь, танцуйте! При работе мышц энергии потребляется больше и токсины быстрее сожгутся. Даже если вы просто будете передвигаться по помещению и говорить с людьми, пагубное влияние этанола быстрее нейтрализуется. А заодно наладите новые контакты, которые наверняка пригодятся как в работе, так и в личной жизни!

Веселых вам праздников! И не забывайте, что праздник — это не об алкоголе, а о радости в душе и теплом человеческом общении. И если вам невесело без алкоголя, возможно, вы празднуете не в лучшем для вас месте и не с лучшими для вас людьми.

Другие советы Татьяны Годард читайте на thebroccolitrick.com

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