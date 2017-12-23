7 лучших мультфильмов последнего времени. Блог Алексея Бондарева

Сходил с детьми на Фердинанда – красиво отрисованый и в общем-то не глупый, хотя и несколько прямолинейный мультик. Выйдя из зала, задумался о том, сколько сотен миллионов соберет Фердинанд в прокате, и вообще о том, что творится с современными мультфильмами.

Когда ты – отец двоих детей, на самом деле не важно, любишь ты мультфильмы или нет.

Выбора никто не оставляет.

Ты просто ходишь на все, что появляется в прокате. Даже когда это – заведомо безнадежный трэш (вроде Никиты Кожемяки или Тачек 3).

Зато у меня есть очень важное мерило успеха того или иного мультфильма. Маленькие дети до поры до времени не умеют подменять искренний интерес ценностями, навязанными извне.

Поэтому очень легко оценить, насколько им нравится тот или иной мультик, по следующему параметру – сколько раз они просят включать его им перед сном (после того, как мультфильм появляется в интернете).

Вот несколько мультфильмов, которые отлично прошли этот тест.

Моана (Ваяна)

Тут не только захватывающий сюжет, смешной полубог (как там его звали) и офигенный краб, но и очень поучительная история. Особенно для девочек.

У меня растет дочь, и мне понравилось, что можно на примере забавного мультфильма показать, что женщина может добиться чего-то в этой жизни, не становясь принцессой, которой одна дорога к успеху – через встречу с прекрасным принцем и т.д. и т.п.

Аисты

Мне очень понравился этот мультик. Не только из-за массы удачных шуток (в украинском дубляже некоторые из них звучат, кстати, намного лучше, чем в русском).

Здесь есть очень сильный месседж о детях, который не оставит равнодушным ни одного родителя на свете. Отсюда и тот трогательный эффект, который производит концовка при всей своей банальности.

Тролли

Очень и очень толковый мультфильм. Смешной и трогательный. Есть пара приличных песен (хоть я и равнодушен к Джастину Тимберлейку).

А еще он кое в чем отступает от голливудских канонов. Романтические опли, конечно, присутствуют, но в терпимом количестве.

Зоотрополис

Мало того, что это удачный пример морализаторства, которое заключено в форму, не вызывающую отвращения. Так это еще и редчайший случай, когда в детском мультфильме есть элементы настоящего детектива.

Ну не Десять негритят, конечно, но и с этой точки зрения мультфильм вполне достойный.

Зверопой

Трогательный и смешной мультик с массой отличных музыкальных номеров. Дочка смотрела его дома раз 50, не меньше, и у меня никогда не возникает желания выйти в другую комнату или спросить “зачем ты это смотришь”.

Очень хороший добрый месседж здесь сочетается с красивой картинкой и массой довольно удачных шуток.

Холодное сердце

Самый старый из мультфильмов, которые мне хочется вспомнить в списке лучших. Но без него никак. Это настолько качественный продукт, что даже сложно к чему-то придраться. Вполне себе литературный сюжет.

Взрослые страсти, которые показаны средствами, понятными даже ребенку. Отличный саундтрек с красивыми песнями (меня в свое время впечатлило, что в русском варианте они звучали интереснее, чем в оригинале).

Красная черепаха

Хоть это и не детский мультик, а весьма взрослая анимационная картина, но именно это – мой фаворит последних лет.

Я очень люблю старые работы Хайяо Миядзаки. А Красная черепаха это совместная работа его студии с французскими коллегами.

Получилась безумно красивая притча об одиночестве и потребности человеческого существа в любви.

Дети, конечно, не особенно вникают во все это, к тому же медленное развитие событий и отсутствие диалогов, как говорится, не “способствуют”. Но гипнотическая красота Красной черепахи завораживает даже их.