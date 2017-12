Подводим итоги. 23 лучших фильма 2017 года по версии редакции НВ

Сотрудники НВ назвали фильмы 2017 года, которые им больше всего понравились.

В прошлом году мы спросили у редакции Нового Времени о самых впечатляющих фильмах и составили свой список главных картин 2016 года. Мы поговорили с коллегами и составили небольшой рейтинг фильмов 2017 года с мини-рецензиями.





Дюнкерк





Совершенно нетривиальная манера подачи, изумительная операторская работа и сильный философский месседж. Этот фильм станет классикой. Его будут использовать в качестве пособия на режиссерских курсах. На нем вырастут следующие Ноланы. (Алексей Бондарев, редактор разделов Техно и Наука)



Профессионально сделанное кино с продуманной динамикой сюжета, когда моменты пикового напряжения сменяются спокойной картинкой, и зритель расслабляется, чтобы затем опять переживать острые события вместе с главным героем. Интересно еще и осмысление этого исторического события со стороны британцев: вернувшихся с фронта солдат приветствуют, подбадривают, и никто не требует от них «победы любой ценой». (Анна Павленко, журналист)



Я фанат Нолана и не пропускаю ни одного из его фильмов. Каждый раз он берется за новую тему или жанр (напоминает Стенли Кубрика) и отрабатывает ее на 100%. В этот раз военная драма. Очень атмосферно передан дух времени Второй мировой войны 1940 года. В фильме три сюжетных линии, которые по росчерку пера мастера эффектно сходятся в одной точке. И очень важный месседж, который не поймут северные соседи: "Иногда отступление - это тоже победа". (Сергей Депутат, редактор раздела LOL, отдел New Media)



Изначально ожидания от фильма были высокие, и он не подкачал. Самые сильные стороны – музыка и сценарий, очень понравилась его многолинейность. Особенно хочу отметить задумку с параллельными сюжетными линиями («одна неделя», «один день», «один час») – было вдвойне интересно складывать их у себя в голове. Настолько, что я ходила на этот фильм в кинотеатр два раза. (Екатерина Корниенко, руководитель отдела New Media)



В этом году больше всего меня впечатлила военная драма Кристофера Нолана - "Дюнкерк". Я не фанат военных фильмов, но люблю Нолана (За "Начало" и "Интерстеллар"). Фильм рассказывает о спасении более трехсот тысяч английских, бельгийских и французских солдат в ходе Дюнкеркской операции, проведенной в начале Второй мировой войны. Действия картины разворачиваются параллельно на земле, в море и в воздухе, из-за чего сюжет невозможно предугадать и картина держит в напряжении с первой и до последней минуты. Мне кажется, у "Дюнкерка" есть все шансы получить в марте Оскар. (Ольга Татохина, редактор раздела Style)



Эта история и напряжение от нее, как снежный ком, который катится и становится все больше и больше. Три сюжетных линии, который рассказывают одну историю. Нолан - волшебник, его фильмы это что-то за пределами возможного. Музыка, цвета, настроение и эмоции в фильме потрясающие. (Алтунина Дарья, отдел New Media)



Фильм 2017 года для меня однозначно. Режиссер Кристофер Нолан сумел показать все ужасы войны, не прибегая к излишне кровавым сценам. Фильм держит в напряжении с первых секунд и до финальных титров. В некоторых моментах меня накрывало чувство ужаса и страха. А во время финальной сцены невозможно не расплакаться. Дюнкерк можно назвать, пожалуй, самым нестандартным фильмом о войне, без кучи штампов и заезженных клише, который оставляет после себя много эмоций и мыслей. (Ирина Кутелева-Коваленко, редактор ленты новостей)





Киборги







Еще один украинский фильм, которым можно гордиться, и который невозможно смотреть без слез. Несмотря на некоторые шероховатости и местами затянутые беседы в стиле: кто виноват, и что делать, Киборги очень хороши. Герои очень реалистичные и живые, диалоги - прекрасные и очень трогательные. Авторам удалось создать эффект присутствия, и на два часа перенести всех зрителей на передовую. В конце фильма многие зрители в кинотеатре буквально рыдали. Но не смотря на то, что это история об очень трагичных и совсем недавних событиях в Донецком аэропорту, это еще и очень жизнеутверждающий фильм, который дает надежду. (Галина Корба, журналист)



Об этом фильме уже много написано, потому скажу коротко: сегодня Киборгов должен посмотреть каждый. Потому что идет война, и мы не вправе забывать о тех, кто защищает нашу страну. И еще потому что эта картина подтверждает: украинцы могут делать хорошее кино. (Анна Павленко, журналист)



Уверена, что этот фильм должен пересмотреть каждый украинец. Потому что отечественный кинематограф, высокого качества съемки и трепещущий до боли сюжет. Думала, буду плакать, но удалось удержаться до последней минуты. Тем не менее, плакал весь зал. Отнесла этот фильм к категории любимых нынешнего года еще и потому, что главный герой, знакомый мне в реальной жизни, мастерски передан и в Киборгах. (Алена Гусева, руководитель украинской версии сайта)



Боялась идти на этот фильм, но в итоге посмотрела его уже дважды. Впервые украинская кинопропаганда подействовала на меня правильно, а не вызвала чувство стыда, неловкости или жалости к стране. Было интересно, местами смешно, местами больно, но фильм попал в точку. Приподнятый дух без потери чувства реальности – именно то, что сейчас нужно украинцам. Очень хорошие актеры, которых я до этого не знала. Режиссер ( прим ред. Ахтем Сейтаблаев), к которому у меня теперь сильный интерес. (Татьяна Куцовера, отдел Инфографика)





Лев





Однозначно лучший фильм. В нем прекрасны и задумка и реализация. Очень реалистично показывает жизнь бездомных детей в Индии. Финал - просто аплодисменты. (Сергей Депутат, редактор раздела LOL, отдел New Media)



Красивая, грустная, но в то же время добрая история про мальчика, потерявшегося в такой большой и многолюдной Индии. Картинка, музыка и подбор актеров порадовали. А еще этот фильм напомнил другую весьма неплохую восточную киноленту – китайское «Землетрясение» (про катастрофу в Таншане). (Екатерина Корниенко, руководитель отдела New Media)





Оно





С моей нелюбовью к фильмам ужасов, этот качественно сделанный фильм о смелости и настоящей дружбе я бы посоветовала посмотреть тем, кто готов пощекотать себе нервы. (Анна Павленко, журналист)



Пеннивайз - клоун-чудовище, которого Биллу Скарсгарду удалось сделать мерзким, гадким и страшным. Одни его танцы и бег с крутящейся головой чего стоят. Человеческие страхи и отношения - важная часть фильма, которая показывает, что жуткими бывают не только клоуны и зомби, но и люди. Благодаря тому, что страшное в картине сочетается с остроумными шутками детей - фильм смотрится легко. (Алтунина Дарья, отдел New Media)



Первые ужасы, от которых я получила абсолютное удовольствие. Особой любви заслуживает роль клоуна Пеннивайз, но и игра детей стоит не меньшего внимания — динамично и с придыханием. Нетипичный сюжет, нетипичная подача и абсолютно счастливый финал. (Алена Гусева, руководитель украинской версии сайта)





Логан





На фоне клюквенной попсы, которой потчуют любителей комиксов, Логан выглядит как Гамлет в сравнении с Бременскими музыкантами. Это отличное роуд-муви с элементами фэнтези и классным экшном. А еще это редкий случай, когда у фильма именно такой финал, как должен быть, когда истории дают развиться до конца, не думая о продолжении франшизы. (Алексей Бондарев, редактор разделов Техно и Наука)



Продолжение серии фильмов про Людей Икс и Росомаху. Но этот фильм впечатлит не только любителей привычного антуража фантастического боевика, но и поклонников более глубокого, драматичного кино. Хью Джекман просто потрясающий в роли стареющего, разочарованного Логана. Его персонаж получился очень убедительным, как и персонаж его юной напарницы. Фильм не отпускает до последней минуты. (Галина Корба, журналист)





Прочь





Лучший фильм ужасов 2017 года! Хотя, во время его просмотра, я ловил себя на мысли, что это скорее сатира про взаимоотношения между черными и белыми американцами (столько расовых клише, я не встречал ни в одном фильме), в эмоциональном напряжении фильм держит почти до конца. (Артем Костарев, отдел Инфографика)



В самом начале года больше всего я ожидал A Cure for Wellness (Лекарство от смерти), но потенциально крутую идею, напоминающую Остров Проклятых, и моего любимого "злого" актера Джейсона Айзекса скатили в какой-то странный трэш. Поэтому сыграла ставка на фильм Get Out (Прочь). Еще когда увидел трейлер, понравилась немного странная и необычная идея фильма. Ну и главный актер, игравший в одном из эпизодов Черного Зеркала - это тоже круто. Очень рад, что фильм в итоге не разочаровал, впервые за долгое время я выходил из кинотеатра довольным. (Кирилл Чеботарев, отдел New Media)





Джон Уик 2





Редкий случай, когда продолжение лучше оригинала. Киану Ривз в свои 50 с лишним набрал форму, которой позавидовал бы его Нео из Матрицы. Второй Уик - это не просто удачный боевичок. Это - возрождение жанра чисто мужского экшна. Простого как угол дома, и бодрящего как бокал ледяного нефильтрованного пива в июльский день. (Алексей Бондарев, редактор разделов Техно и Наука)



Тот самый случай, когда сиквел лучше оригинала. Один из плюсов фильма, что во второй части авторы раскрыли вселенную мира, механизмы взаимоотношений между людьми. Ну и главное, графическая и музыкальная составляющая на высшем уровне (во время просмотра нет эффекта трясущейся камеры, все идет плавно и эстетично), потому фильм смотрится на одном дыхании, от просмотра не устаешь. Хореография убийств продумана, чего только стоит сцена убийства карандашом. Короче лучший боевик 2017 года. (Артем Костарев, отдел Инфографика)





Коко





Новый шедевр от моей любимейшей студии Pixar. Тут классный сюжет, классные персонажи и потрясающий визуальный ряд с интересным миром мертвых, где и происходит все действие. В мультфильме подчеркивается, что для каждого человека в жизни самое главное – это его семья. На примере персонажей зрителям показывают, как важно уважать семейные традиции, идти на компромисс и работать над отношениями. (Ирина Кутелева-Коваленко, редактор ленты новостей)



Это добрый семейный мультик о мексиканском мальчике Мигеле и его мечте быть музыкантом. К сожалению, спокойно осуществить свою мечту он не может, так как в его семье табу на музыку и все, что с ней связано. Но благодаря своему сильному желанию и поддержке бездомного пса по кличке Данте, Мигель все-таки решается пойти наперекор семейным правилам. Волей случая мальчик попадает в Мир Мертвых, где встречается со своими умершими предками и выясняет, почему в его семье музыка считается проклятьем. Мультик очень трогательный, увлекательный и с правильными, добрыми посылами. Плакала на нем больше, чем на "Дюнкерке". Советую посмотреть и детям, и взрослым. (Ольга Татохина, редактор раздела Style)





Скрытые фигуры





Увлекательная история о работе NASA в 60-х годах. Мало знакома с особенностями работы космического агентства и, в то же время, не так много (как хотелось бы) знаю о сегрегации в США. Так что этот фильм оказался чем-то совсем свежим и новым. Спасибо редактору НВ Style за наводку. (Екатерина Корниенко, руководитель отдела New Media)





Красавица и Чудовище





Фильм получился красивый, яркий, идентичный мультику. Отдельные аплодисменты Люку Эвансу в роли Гастона, он идеально подходит на эту роль. Фильм стоит отдельно пересмотреть в оригинале, чтобы услышать, как поют сами актеры. (Алтунина Дарья, отдел New Media)





Припутни





Украинская комедия о диких провинциальных нравах жителей Сумской области. Хорошо прорисованы психологические типажи персонажей с сельским менталитетом и соответствующей картиной мира. Качественно прописан сюжет со всеми линиями, в фильме нет лишних сцен. Как во всякой качественной комедии, картина поднимает и серьезные темы – поколенческие разрывы, экономическая депрессивность регионов, отсутствие притока свежего воздуха в культурную жизнь украинской провинции. (Иван Верстюк, журналист)





Бегущий по лезвию 2049





Если бы не подкачал нудноватый сценарий, то режиссеру Дени Вильневу удалось бы превзойти свой прошлогодний хит Прибытие. Но в любом случае феноменальный визуальный ряд нового Бегущего... может дать фору любому другому фильму последних лет. И не только в своем жанре. (Алексей Бондарев, редактор разделов Техно и Наука)





Червоний





Первый украинский фильм для массового зрителя, за который я могу поручиться. Хотя это кино о воинах УПА, сосланных в советские лагеря, которые и здесь бросают вызов системе, в фильме почти нет высокопарных речей о патриотизме, никаких соплей, никаких злоупотреблений любовными линиями. Зато в наличии хорошие, человеческие диалоги, крутые драки и перестрелки. Яркими и убедительными получились все персонажи - хоть уголовники, хоть слуги режима. Сами заключенные воины УПА - жесткие, фактурные мужчины, которые делают свое дело и не сворачивают с пути, а главный герой - вообще настоящий украинский Рэмбо. (Галина Корба, журналист)





Убийство в “Восточном экспрессе”





Очень любила в детстве читать детективы, но всячески обходила Агату Кристи. А зря, как оказалось. Очень порадовала экранизация — кадры радуют глаз, игра актеров захватывает до последней минуты, а сюжет лихо держит в напряжении на протяжении всего фильма. Отдельная благодарность режиссерам за подбор красот природы — невероятное зрелище. (Алена Гусева, руководитель украинской версии сайта)





Война за планету обезьян





Первые два фильма - Восстание планеты обезьян и Планета обезьян: Революция прошли мимо меня, благодаря третьему фильму я открыла для себе современную интерпретацию старой истории о противостоянии людей и разумных приматов. Третий фильм, как и оба первых, сделан отлично - получилось и зрелищно, и драматично. В итоге обезьяны и их страдания цепляют куда больше, чем большинство фильмов о людях. (Галина Корба, журналист)





Тебя никогда здесь не было





Посмотрели фильм в рамках Недели британского кино. Фильм - триумфатор Каннского фестиваля этого года: приз за лучшую мужскую роль достался моему любимому Хоакину Фениксу, а за лучший сценарий - режиссеру фильма Линн Рэмси. Это уже повод его посмотреть. Позже оказалось, что тут еще и крутая музыка Джонни Гринвуда. Классный триллер, местами очень динамичный, а где-то наоборот зависающий, но в любом случае напряженный. Держит внимание, совершенно забываешь о том, что происходит вокруг, настораживаешься, пытаешься понять, пугаешься, отчаиваешься вместе с главным героем, и улыбаешься полному черного юмора финалу. А дальше - потрясающая музыка. Российский кинокритик Антон Долин сказал, что фильм о детях и смерти, думаю, так оно и есть. Но над ним можно еще подумать. (Татьяна Куцовера, отдел Инфографика)





Кроткая





Очередной фильм украинского режиссера Сергея Лозницы о мордорской природе устройства жизни в сегодняшней России. Картина о том, как рядовая женщина из провинции смотрит в глаза коррупционно-совковым реалиям путинской системы управления государством и, в частности, пенитенциарной системой. Холод человеческого безразличия. Безнадега. Безысходность. (Иван Верстюк, журналист)





Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)





Очень ждал Т2 Трейнспоттинг - фильм прямо пронизан ностальгией по первой части. Грязи, конечно, поменьше, зато юмор остался на месте, ну и шотландский акцент - такое надо смотреть в оригинале. (Кирилл Чеботарев, отдел New Media)





Скрюченный домишко





После первой экранизации Агаты Кристи на эту ленту я шла с абсолютной уверенностью получить наслаждение. Снят удивительно прихотливо, Скрюченный домишко передает дух описанного времени в каждой детали фильма. Уже с 15 минуты была уверена, что знаю имя убийцы, но меняла мнение каждую четверть часа. И, что интересно, была очень удивлена финалом. Одна из тех лент, которые я бы с удовольствием пересмотрела не раз.(Алена Гусева, руководитель украинской версии сайта)





Звездные войны: Последний джедай





Как выразился один мой знакомый, Звездные Войны — это едва ли не единственная мифология Нового времени; то, во что люди верят и в чем находят отраду. Едва ли не религия. Но если отбросить пафос, то это — еда ли не самый уважаемый представитель мировой поп-культуры на протяжении десятков лет.

Словно подтверждая этот тезис, я заплатил 9€, чтобы только увидеть мой фильм года в среду, за день до того, как это смогут сделать остальные украинцы. Я ждал его, я верил в него и я вышел из кинотеатра с чувством выполненного долга перед галактикой.

Сам фильм вышел куда более увлекательным и феерическим, чем его предшественник — Пробуждение силы. В премьере есть весь набор — развернутые баталии, высокие речи, яркие схватки на мечах и, конечно же, некоторая предсказуемость следующего кадра. Куда без этого, если это классика, и вертеть сюжетом как заблагорассудится не позволяет давление публики. Сильно порадовал юмор Люка Скайуокера — он какой-то старческий, но душевный, а главное — всегда уместен. А маленькие создания с глазами "как у кота из Шрека" это просто чудо!

Сюжет пересказывать нет смысла, в фильме как всегда описаны взлеты и падения повстанцев галактики. Естественно, кто не смотрел предыдущие 7 фильмов — не должен смотреть только восьмой, а кто в теме — тот и так присоединится к этому событию. Словом, мой фильм года — это не один фильм, а лишь одна из частиц в большой саге эпохи — Звездных войнах. (Артем Величко, переводчик)





Жизнь





Добротный фантастический триллер об обнаружении внеземной жизни в космосе. Сценаристы и актеры постарались, чтобы на протяжении всего фильма напряжение было максимальным, а финал просто выше всяких похвал. Фильм куда лучше Чужого. Завет, который тоже вышел на большие экраны в этом году. (Галина Корба, журналист)





Меч короля Артура





Фильм Меч короля Артура — это такая легенда о короле Артуре в интерпретации гениального британского режиссера Гая Ричи. То есть смесь средневековья, фэнтези и фирменного стиля режиссера. Постоянная смена картинки, обрывочный стиль монтажа, динамичное музыкальное сопровождение. Все это превращает легенду о короле Артуре в фильм, который хочется пересматривать несколько раз, а некоторые музыкальные треки, так вообще стоит добавить в свою музыкальную коллекцию. (Артем Костарев, отдел Инфографика)





Эмоджи Муви





Этот фильм – как наглядное пособие для старшего поколения в освоении современного мира онлайн-реальности. Когда ваша мама или бабушка спросят, что такое Облако или Дропбокс, просто включайте этот мультик, усаживайтесь рядом и комментируйте по ходу. (Анна Павленко, журналист)







