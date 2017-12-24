От Дюнкерка до Звездных войн. Лучшие фильмы года по версии кинообозревателя НВ

Всегда находятся те, кто стремится заклеймить уходящий кинематографический год, как худший. Без определенного временного периода. Кино, дескать, стало уже не то (а когда оно было то?), большие студии побеждают (они всегда побеждали), авторские работы финансируют все меньше (а когда их кто-то стремился массово финансировать?).

Тем не менее, кинематографический караван продолжает идти и, несмотря ни на что, каждый год появляются отличные картины в любой подотчетной области: будь то масштабные дорогие проекты или маленькие авторские истории.

В 2017-м продолжилась, несколько лет назад наметившаяся тенденция: фильмы ужасов приносят больше всего денег на каждый потраченный на их производство доллар. Более того, именно в этом году вышел самый успешный хоррор нового столетия (Оно), а если не делать поправку на инфляцию, то картину Энди Мускетти можно назвать и самым успешным «ужастиком» всех времен. Фильм не только стал успешным в коммерческом плане, но и доказал, что даже к самой сложной истории Стивена Кинга можно найти подход и на выходе получить отличную экранизацию.

Оно (2017) © Warner Bros. Entertainment Inc.

Закрепил позиции фильмов ужасов в 2017 году вундеркинд из Швеции Дэвид Ф. Сандберг своей картиной Аннабель: Создание - крайне убедительным продолжением, казалось бы, затухающей серии. Опять же талант режиссера помог раскрыть новые грани этой истории, плюс - Сандберг придумал несколько очень изобретательных и ужасающих сцен.

Том Круз снялся в худшем фильме в своей карьере (Мумия), которая, честно говоря и без того стала угасать, и тут же возродил свою репутацию с помощью режиссера Дага Лаймана и его новой картины Барри Сил: Король контрабанды - убедительной и смешной сатире на пресловутую американскую мечту. Эта технически совершенная работа показывает насколько актер и сама история зависят от режиссера.

© Universal Pictures/David James

Если говорить о больших дорогих проектах, режиссерах и технической стороне, то стоит отметить, что в Голливуде наметилась тенденция на упрощение истории в угоду картинке. Понятно, что она наметилась давно, но сейчас вышла на новый уровень и коснулась больших режиссеров. Такие фильмы, как Дюнкерк и Тот, кто бежит по лезвию: 2049 тому яркий пример. Смотреть их дома, на экранах ноутбуков или телевизоров, будет не так интересно, как сидя, например, в IMAX. Говорить о том плохо это или хорошо бессмысленно. Можно лишь следить за тем, что будет дальше и пытаться анализировать.

Опыт, полученный во время просмотра таких фильмов в кинотеатре, может быть ошеломляющим. Что приятно. Но постфактум невольно задумываешься: несут ли эти картины в себе что-то кроме аудио-визуального пира?

Какой бы жесткой ни была хватка капитализма и как бы тщательно студии не считали деньги, все равно каждый год выходят авторские фильмы. Они могут быть неожиданно успешны (На драйве Эдгара Райта) или так же неожиданно убыточны (Мама! Даррена Аронофски), но факт остается фактом: всегда находятся герои, которые соглашаются выделить на них деньги. И их можно только поблагодарить.

Мама! (2017)

В некоторых случаях «мейджоры» приглашают для постановки тентполов (фильмов, являющихся финансовой опорой для студии) режиссеров-авторов. И в еще более редких случаях продюсеры дают им возможность высказаться. Маркетинг и фокус-группы не исчезают, но немного отодвигаются на второй план. Так случилось с новыми Звездными войнами. По фильму видно, что Disney дали максимально возможную свободу режиссеру и сценаристу Райану Джонсону и на выходе получилось настоящее кино: живое, внезапное, смешное.

Уходящий год займет свое законное место в истории кинематографа. Нижеперечисленные фильмы (и один мультфильм) либо отображают вышеперечисленные тенденции, либо просто, сами по себе, являются хорошим кино. Любой список носит субъективный характер и этот не исключение, но каждая позиция здесь рискует доставить удовольствие от просмотра.

Несмотря на вызовы времени и тяжелые условия в мире давно победившего капитала, настоящее кино продолжает появляться. Ведь дело тут не столько в деньгах, сколько в желании одних снимать фильмы, а других их смотреть.

Лучшие фильмы 2017 года по версии Валерия Мирного

Звездные войны: Последние джедаи

Райан Джонсон превратил успешный, яркий, основанный на ностальгии проект во что-то живое и настоящее. При сохранении вышеперечисленных эпитетов и за исключением слова “проект”, конечно. Режиссер не просто придал смысл новой трилогии, но снял один из лучших эпизодов всей саги. Кроме всего вышеперечисленного, у Джонсона получилось проверить легенду на прочность. Что, в принципе, с определенной периодичностью неплохо делать с каждой легендой.

Коко

С мультфильмом Коко Pixar реабилитировались за несколько прошлых неудач и напомнили миру, что они в числе тех, кто создает лучшие мультики на планете. История хоть и о потустороннем, но все равно достаточно материальна. Безусловно здесь есть большой вопрос о том, что находится за последней чертой, но задан он по касательной и усиливает, скорее, эмоциональную часть истории, расставляя, где надо, троеточия. В остальном перед нами, ненавязчиво завязанная на традициях, мексиканская сказка, которая понравится и взрослым, и детям. Она учит отличать плохое от хорошего и стремиться вперед, не забывая о своих корнях.



Барри Сил: Король контрабанды

Фильм Лаймана можно назвать сказкой, где трагичное и комичное сплетаются воедино. Как и в жизни. В конце нас ждет некая мораль, но она пробивается и во время просмотра основной части картины. Режиссер противопоставляет амбиции авантюризму, по пути вскрывая неприятные стороны работы государственной машины и человеческих пороков. Оставаясь, конечно, на стороне человеческого – читай героя Тома Круза. Проделывает это Лайман, как и подобает отличному рассказчику так, чтобы зритель думал о морали в последнюю очередь.



Тот, кто бежит по лезвию: 2049

Фильм сумел проскочить в те узкие рамки, за которыми находится всенародная любовь. И одно из условий здесь, к добру или худу, это не добавлять ничего в канон. Дени Вильнев разумно решил ничего не менять, а просто продемонстрировать свой талант ремесленника и стилизатора. В итоге к его фильму нельзя применить эпитет “смелый”, но точно можно “потрясающий”.



Мама!

Даррен Аронофски – сказочно талантливый, порывистый режиссер, но жанр «авторского высказывания про смысл жизни» может был тяжел для восприятия. Так что это тот самый случай, когда красота в глазах смотрящего. Фильм Аронофски получил свою долю праведного гнева и от верующих, и от феминисток, и просто от тех, кто шел на хоррор с двумя известными актерами, а попал на притчу про мироустройство. Но когда страсти полностью улягутся, Мама! займет свое место в фильмографии режиссера. Странное и слегка обособленное: между экранизацией библейской притчи про Ноя и возможно какой-нибудь комедией.



Оно

Главное, что нужно сделать фанатам писателя, – забыть во время киносеанса о книге. Все таки фильм Мускетти – совершенно отдельное произведение. Главное, что нужно сделать всем остальным, – наслаждаться просмотром одного из лучших фильмов ужасов 2017 года. Время покажет, займет ли Оно свое место среди лучших экранизаций писателя. Их не так уже много: Побег из Шоушенка, Зеленая миля, Мгла, Мизери, Останься со мной, Кэрри, 1408. Но есть большое подозрение, что все-таки займет. Все, что надо для этого, в нем заложено.



На драйве

Райт продолжает изобретать жанры заново. Вслед за зомби-апокалипсисом, детективом и научной фантастикой, режиссер обратился к такому же нишевому жанру – гоночному триллеру. И сумел снять универсальное кино для всех, сохранив свой стиль и не поступившись принципами.



Аннабель: Создание

Аннабель: Создание – честный фильм. Он дарит ровно столько удовольствия от страха, сколько обещает, не обременяя зрителей ненужным интеллектуальным багажом. Смиренно прячась в тени системообразующих картин франшизы, фильм Сандберга наследует их эстетически, добавляя в канон новые фокусы. Режиссер лишний раз напомнил, что в хорроре должно работать все: основа в виде идеи, техническое мастерство и изобретательность, чтобы напугать и актеры, чтобы у фильма появилась душа.



Дюнкерк

Войну давно не показывали с такой стороны: единственный красный цвет здесь – клубничный джем на сэндвичах, вместо патриотизма – желание спастись, вместо победы – фатальные результаты поражения. Режиссер смог продемонстрировать ценность жизни и ужасы войны, не прибегая к стандартному голливудскому инструментарию. Это дорогого стоит.

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