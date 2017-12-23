Определены самые кассовые фильмы мира в 2017 году

Определены фильмы 2017 года с наибольшими кассовыми сборами в мире на основе исследований авторитетных порталов Box Office Mojo и IMDb.
В этом году на широкие экраны вышло огромное разнообразие захватывающих фильмов, которые привлекли в кинотеатры миллионы людей. В 2017 году самые крупные кассовые сборы собрала кинолента Красавица и Чудовище - более одного миллиарда долларов. НВ STYLE предлагает ознакомиться фильмами 2017 года, которые получили баснословные сборы со всего мира.
1. Красавица и Чудовище
Сборы: $1,26 млрд
2. Форсаж 8
Сборы: $1,23 млрд
3. Гадкий Я 3
Сборы: $1,03 млрд
4. Человек-паук. Возвращение домой
Сборы: $880 млн
5. Стражи Галактики
Сборы: $863 млн
6. Тор: Рагнарек
Сборы: $841,8 млн
7. Чудо-женщина
Сборы: $821,8 млн
8. Пираты Карибского моря: Месть Салазара
Сборы: $794,8 млн
9. Оно
Сборы: $697,5 млн
10. Лига справедливости
Сборы: $635,9 млн
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