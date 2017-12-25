Реал назвал главную цель зимнего трансферного окна - СМИ

Мадридский Реал намерен в зимнее трансферное окно приобрести лидера миланского Интера форварда Мауро Икарди, сообщает Marca.

По информации источника, на планы "сливочных" повлиял разгром от Барселоны (0:3) в последнем туре чемпионата Испании. Ранее приоритетом для Реала была покупка вратаря Атлетика Кепы Аррисабалаги, но теперь Зинедин Зидан намерен пополнить состав и забивным форвардом, поскольку его не устраивает игра Карима Бензема.

Икарди для французского специалиста видится идеальной заменой соотечественнику на острие атаки.

Отметим, что в ближайшее время Интер не сможет продлить контракт с Икарди из-за финансового фэйр-плей. Контракт 24-летнего аргентинца с миланским клубом истекает в 2021 году.

В 18-ти матчах текущего чемпионата Италии Икарди забил 17 голов и сделал одну результативную передачу.

Сообщалось, что Реал намерен подписать в качестве замены своему нападающему Криштиану Роналду Неймара, который сейчас выступает за ПСЖ.

Позже сообщалось, что сам форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар хочет перебраться в Реал.

В последнем матче, в рамках 17-го тура испанской Примеры Барселона на выезде победила Реал со счетом 3:0 и укрепилась на вершине с отрывом в девять очков от своего ближайшего преследователя, Атлетико.