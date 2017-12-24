Наполи не уступил лидерство, Ювентус одолел Рому, Интер еще раз проиграл. Результаты чемпионата Италии

В субботу, 23 декабря, завершился 18-й тур чемпионата Италии.

Лидер первенства Наполи проявил волю в матче против Сампдории, благодаря чему выиграл 3:2. Гости дважды выходили вперед после голов от Гастона Рамиреса и Фабио Квальяреллы, на что хозяева отвечали результативными ударами от Аллана и Лоренцо Инсинье. На 39-й минуте Наполи повел в счете впервые за матч благодаря забитому Мареком Хамшиком мячу и в итоге не позволил сопернику отыграться.

Главный преследователь неаполитанцев Ювентус переиграл в центральном поединке тура Рому 1:0. Автором единственного взятия ворот в матче стал Мехди Бенатья на 18-й минуте.

Второе кряду поражение в Серии А потерпел Интер, уступивший на выезде Сассуоло 0:1. Очередная неудача подстерегла и Милан, который дома оказался слабее Аталанты - 0:2.

Наполи – Сампдория 3:2

Голы: Аллан, 16, Инсинье, 33, Хамшик, 39 – Рамирес, 2, Квальярелла, 27 (с пенальти)

Ювентус - Рома 1:0

Гол: Бенатья, 18

Сассуоло – Интер 1:0

Гол: Фальчинелли, 34

Лацио – Кротоне 4:0

Голы: Лукаку, 56, Иммобиле, 78, Лулич, 86, Фелипе Андерсон, 89

Кальяри - Фиорентина 0:1

Гол: Бабакар, 83

Милан – Аталанта 0:2

Голы: Кристанте, 32, Иличич, 71

Кьево — Болонья 2:3

Голы: Инглезе, 32, Каччаторе, 85 — Дестро, 4, 90, Верди, 50

СПАЛ – Торино 2:2

Голы:Вивиани, 42, Антенуччи, 69 (с пенальти) – Яго Фальке, 1, 10

Дженоа – Беневенто 1:0

Гол: Лападула, 90 (с пенальти)

Удинезе – Верона 4:0

Барак, 27, 68, Видмер, 44, Лазанья, 80

Турнирная таблица:





Таблица сайта УЕФА

Ранее в рамках 17-го тура испанской Примеры Барселона на выезде победила Реал со счетом 3:0 и укрепилась на вершине с отрывом в девять очков от своего ближайшего преследователя, Атлетико.

НВ