Наполи не уступил лидерство, Ювентус одолел Рому, Интер еще раз проиграл. Результаты чемпионата Италии

В субботу, 23 декабря, завершился 18-й тур чемпионата Италии.
Лидер первенства Наполи проявил волю в матче против Сампдории, благодаря чему выиграл 3:2. Гости дважды выходили вперед после голов от Гастона Рамиреса и Фабио Квальяреллы, на что хозяева отвечали результативными ударами от Аллана и Лоренцо Инсинье. На 39-й минуте Наполи повел в счете впервые за матч благодаря забитому Мареком Хамшиком мячу и в итоге не позволил сопернику отыграться.
Главный преследователь неаполитанцев Ювентус переиграл в центральном поединке тура Рому 1:0. Автором единственного взятия ворот в матче стал Мехди Бенатья на 18-й минуте.
Второе кряду поражение в Серии А потерпел Интер, уступивший на выезде Сассуоло 0:1. Очередная неудача подстерегла и Милан, который дома оказался слабее Аталанты - 0:2.
Наполи – Сампдория 3:2
Голы: Аллан, 16, Инсинье, 33, Хамшик, 39 – Рамирес, 2, Квальярелла, 27 (с пенальти)
Ювентус - Рома 1:0
Гол: Бенатья, 18
Сассуоло – Интер 1:0
Гол: Фальчинелли, 34
Лацио – Кротоне 4:0
Голы: Лукаку, 56, Иммобиле, 78, Лулич, 86, Фелипе Андерсон, 89
Кальяри - Фиорентина 0:1
Гол: Бабакар, 83
Милан – Аталанта 0:2
Голы: Кристанте, 32, Иличич, 71
Кьево — Болонья 2:3
Голы: Инглезе, 32, Каччаторе, 85 — Дестро, 4, 90, Верди, 50
СПАЛ – Торино 2:2
Голы:Вивиани, 42, Антенуччи, 69 (с пенальти) – Яго Фальке, 1, 10
Дженоа – Беневенто 1:0
Гол: Лападула, 90 (с пенальти)
Удинезе – Верона 4:0
Барак, 27, 68, Видмер, 44, Лазанья, 80
Турнирная таблица:
Ранее в рамках 17-го тура испанской Примеры Барселона на выезде победила Реал со счетом 3:0 и укрепилась на вершине с отрывом в девять очков от своего ближайшего преследователя, Атлетико.
НВ
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