Манчестер Сити заинтересовался ключевым полузащитником Шахтера - СМИ

Полузащитник Шахтера Фреда может перебраться в состав Манчестер Сити во время летнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

В трансфере игрока заинтересован главный тренер горожан Пеп Гвардиола. Ему понравилось, как действовал бразилец во время последнего матча против горняков в Лиге Чемпионов (Шахтер победил 2:1).

Манчестер Сити собирается договариваться о трансфере заранее, чтобы Фред мог пройти с командой предсезонку. Бразилец должен будет стать заменой Яя Туре, а со временем другому экс-горняку Фернандиньо.

Летом 2013 года Горожане подписали у украинского клуба Фернандиньо, который на протяжении многих сезонов продолжает играть важную роль в команде. Также в стане Сити выступает воспитанник Шахтера Александр Зинченко.

Фред является одним из лучших игроков чемпионата Украины. В нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

Ранее интерес к игроку приписывался другой манчестерской команде - Манчестер Юнайтед.