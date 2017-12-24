Манчестер Сити оторвался от МЮ и Челси. Результаты матчей чемпионата Англии

В субботу, 23 декабря, завершился 19-й тур в английской Премьер-лиге.

Лидирующий в чемпионате Манчестер Сити добыл свою 18-ю победу в 19-ти матчах (она же - 17-я кряду), разгромив на своем поле Борнмут 4:0. Дублем у хозяев отличился Серхио Агуэро, по одному мячу забили Рахим Стерлинг и Данило.

Манчестер Сити — Борнмут 4:0

Голы: Агуэро, 27, 79, Стерлинг, 52, Данило, 85

Главный преследователь "Горожан", Манчестер Юнайтед, оступился в поединке на выезде против Лестера - 2:2. Гости пропустили от Джейми Варди на 27-й минуте, но два результативных удара Хуана Маты позволили им выйти вперед. Тем не менее, победу подопечные Жозе Моуриньо упустили в концовке добавленного времени, несмотря на то, что играли в большинстве после удаления Даниэля Амарти.

Лестер — Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Варди, 27, Магуайр, 90+4 — Мата, 40, 60

Потерял очки и Челси, которого на своем поле сдержал Эвертон - 0:0. Благодаря крупной победе над Бернли со счетом 3:0 Тоттенхэм поднялся на пятую позицию, а шестым стал Арсенал.

Эвертон - Челси 0:0

Бернли — Тоттенхэм 0:3

Голы: Кейн, 7 (с пенальти), 69, 79

Брайтон – Уотфорд 1:0

Гол: Гросс, 64

Саутгемптон – Хаддерсфилд 1:1

Голы: Остин, 24 – Депуатр, 64

Вест Хэм – Ньюкасл 2:3

Голы: Арнаутович, 6, Айю, 69 - Севе, 10, Диаме, 53, Атсу, 61

Сток Сити – Вест Бромвич 3:1

Голы: Аллен, 19, Чупо-Мотинг, 45, Собхи, 90 – Рондон, 51

Суонси – Кристал Пэлас 1:1

Голы: Айю, 77 – Миливоевич 59 (с пенальти)

Накануне Арсенал и Ливерпуль в матче-открытии тура разошлись вничью 3:3 после драматичной игры.

Турнирная таблица





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