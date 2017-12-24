Лидер обороны Динамо принял решение уйти в турецкий клуб - СМИ

Бывший защитник киевского клуба Домагой Вида подписал контракт с Бешикташем контракт на 4,5 года, сообщает Hurriyet.

Согласно соглашению, хорват будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Также Вида получит выплату за подписание контракта - 1.5 миллиона евро. Еще 1.2 миллиона получит его агент.

Ожидается, что он присоединится к своей новой команде 3 января в Анталье, где она будет проводить тренировочный сбор перед второй частью сезона.

Домагой Вида выступал за Динамо с весны 2013 года, куда перебрался из загребского Динамо. На счету игрока 161 матч и 13 голов за киевлян во всех турнирах.

Наставник Динамо Александр Хацкевич ранее рассказал о ситуации с возможным уходом лидера обороны Домагоя Виды, а также вариантах его замены.