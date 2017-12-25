Клуб второго английского дивизиона захотел сделать своим главным тренером наставника Шахтера - СМИ

Паулу Фонсека не хочет работать в Шеффилд Уэнсдей

Английский клуб Шеффилд Уэнсдей, выступающий во втором по силе дивизионе - Чемпионшипе, - намерен пригласить на пост главного тренера наставника Шахтера Паулу Фонсеку, сообщает The Sun.

По информации источника, главным вдохновителем приглашения португальца является владелец "Сов" Дейфон Чансири, который готов заплатить "Горнякам" большую сумму компенсации.

В то же время, сам Фонсека, по данным издания, не намерен работать с Шеффилд Уэнсдей. Несмотря на это, тайский бизнесмен не хочет сдаваться и продолжит переговоры с португальцем.

Отметим, что 24 декабря Шеффилд Уэнсдей уволил с поста главного тренера еще одного португальца Карлуша Карвальяла. На данный момент "Совы" идут на 15-м месте в Чемпионшипе.

Недавно сообщалось, что наставник Шахтера отказался от работы в китайском Цзянсу Сунин.

Ранее в прессе появилась информация, что Фонсека имел наибольшие шансы возглавить Эвертон. Также в СМИ писали, что Фонсека может возглавить ПСЖ по завершении текущего сезона.

Кроме того, предложение о кандидатуре португальского специалиста получили исполнительный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич.