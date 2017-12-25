Игрока ПСЖ вызвали в сборную России U-14, но его отец хочет видеть сына в команде Украины

Полузащитник Максим Самойлов, выступающий за юношескую команду ПСЖ, получил вызов в юношескую сборную России (U-14).

Об этом сообщает Динамо Киев от Шурика. Самойлов-младший родился в Саратове и является сыном бывшего полузащитника киевского Динамо Виталия Самойлова.

Сам отец хочет, чтобы сын был заигран за сборные Украины и призвал ФФУ заняться этим вопросом, пока еще не все потеряно. Свое мнение Самойлов-старший высказал на странице в Facebook.

"ФФУ должна этим заниматься, а я помогу чем смогу. Время еще есть. А вообще украинской федерации нужно отслеживать информацию о своих потенциальных игроках.

Никто не говорит, что игрок супер! Это нужно проверять, и это должна делать ФФУ, с выходом на игрока и т.д. Я очень хочу, чтобы в конечном результате сборной сына была Украина", - написал экс-игрок Динамо.

Позже Виталий Самойлов добавил, что его сын сам должен решить, за какую сборную выступать.

"Странный кипишь пошел в СМИ по поводу Максима. Как можно говорить про сборную Украины 2003 года, если такой сборной еще не существует! Как можно кого-то обвинять в том, чего еще нет!

Зачем писать украинский футболист, если он родился в России? Мать русская, отец украинец! Выбрать он может и сам, годы еще впереди", - написал бывший футболист.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда ПСЖ Неймар намерен вернуться в чемпионат Испании и подписать контракт с Реалом.