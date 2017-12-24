Хацкевич прокомментировал возможные исходящие трансферы лидеров Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, что у клуба нет предложений по трансферам лидеров.

"Когда открывается трансферное окно, может случиться всякое. Всегда присутствуют опасения, что лидеры могут уйти. Однако после общения с нашим президентом я знаю, что ни одного официального предложения по нашим лидерам нет. Эти ребята (Мораес, Хачериди, Мбокани) достаточно долго в команде, у них большой опыт и профессионализм. 10 января, когда мы соберемся после отпуска, будем точно знать, кто поедет на первый сбор в Испанию", - сказал Хацкевич.

На вопрос об игроках, которых Хацкевич не хотел бы потерять ранее, он отметил Евгения Ярмоленко.

"В свое время Сергей Ребров сказал, что такой игрок нужен в команде. Но время диктует свои условия. Условия, которые будут предложены клубу, должны устраивать клуб. А дальше все зависит от футболиста", – сказал белорусский специалист.

Накануне Хацкевич прокомментировал ситуацию с возможным уходом лидера обороны Домагоя Виды, а также вариантах его замены.