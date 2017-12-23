23 декабря 2017, суббота

Беньямин Вербич официально стал игроком Динамо

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Новый игрок Динамо Беньямин Вербич (справа)
Фото: ФК Динамо

Новый игрок Динамо Беньямин Вербич (справа)

ФК Динамо (Киев) и ФК Копенгаген подписали соглашение о трансфере 24-летнего полузащитника Беньямина Вербича.

Об этом сообщил ФК Динамо.

Контракт рассчитан на пять лет и вступает в силу с января 2018 года.

Беньямин Вербич родился 27 ноября 1993 года в городе Целье в Словении. Словенский футболист выступал полузащитником датского клуба Копенгаген и сборной Целье.

Он является двукратным чемпионом Дании в 2015-2016 и 2016-2017, а также двукратным обладателем Кубка Дании 2015-2016 и 2016-2017 годов.

В составе национальной сборной Словении выступал с 30 марта 2015 года, проведя 15 матчей и забив 3 мяча.

Напомним, ФК Динамо (Киев) заинтересовался чемпионом Дании Копенгагена словенским полузащитником Беньямином Вербичем и готов был предложить за переход игрока 4 миллиона евро, а его зарплата составит 1000000.

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