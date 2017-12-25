Авторитетный боксерский портал признал Ломаченко лучшим боксером 2017 года

Василий Ломаченко получил признание от одного из самых авторитетных боксерских порталов мира

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии одного из старейших и самых авторитетных боксерских порталов мира Fightnews.com.

В финальном рейтинге сайта в номинации "Лучший боксер 2017 года" украинец опередил Терренса Кроуфорда, который в этом году завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе, а также обладателя пояса WВC в наилегчайшем весе Срикасета Сор Рунгвисаи из Таиланда.

Ранее Василий Ломаченко был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного сайта Boxing News 24.

Перед этим украинский боец победил кубинского боксера Гильермо Ригондо в титульном бою, после чего получил награду лучшему боксеру мира по версии Ring8, а также занял первое место в рейтинге по версии авторитетного портала ESPN.

Следующий бой Ломаченко может состояться в апреле следующего года. Команда украинца хочет объединить все пояса во втором полулегком весе.