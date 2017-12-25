Пересадка головы и загадка старения. Самые важные события в мире медицины в 2017 году

2017 год в медицине начался для НВ с обнаружения нового органа в теле человека, а закончился новостью о рождении ребенка из эмбриона, которому было 24 года.

В 2017 году медики...

... Нашли новый орган

Опубликованные в начале января результаты исследования профессора хирургии Кэлвина Коффи из Университета Лимерика в Ирландии показали, что на самом деле брыжейка не состоит из нескольких раздельных фрагментов, а представляет собой один непрерывный орган. Врач подчеркнул, что изучение патологий брыжейки должно стать отдельным полем для медицинских работ так же, как сейчас отдельно изучаются гастроэнтерология и другие области знаний.

Новая классификация брыжейки как протяженного органа уже добавлена в один из самых авторитетных учебников — "Анатомию Грея".

Отметим, что, согласно представлениям ученых до этого открытия, брыжейка представляет собой состоящую из двух листков брюшины складку, посредством которой тонкая кишка прикреплена к задней стенке живота.

... Нашли новую функцию легких

В марте исследователи выяснили, что легкие играют гораздо более сложную роль в жизни млекопитающих, обеспечивая в том числе и производство крови. Это идет вразрез с многолетним предположением, что костный мозг производит все наши компоненты крови.

Как выяснилось в ходе экспериментов, легкие мышей производят свыше 50% тромбоцитов всего организма. В легких мышей ученым удалось также обнаружить стволовые клетки крови, которые имеют способность восстанавливаться. Ранее специалисты считали, что стволовые клетки содержатся исключительно в костном мозге.

Открытие стало возможным благодаря новой технологии, основанной на двухфотонной прижизненной визуализации. Этот процесс включает вставку зеленого флуоресцентного белка в геном мышей. После этого клетки, в частности тромбоциты, начали светиться и это позволило ученым проследить путь клеток по организму в реальном времени.

... Испытали вакцину против рака

В июле ученые-онкологи доказали, что персонализированные вакцины против рака эффективно могут использоваться для профилактики меланомы (злокачественной опухоли). У четырех из шести пациентов, которым была сделана прививка, в течение 25 месяцев не наблюдалось рецидивов меланомы.

Немецкие и австрийские онкологи демонстрируют результаты еще одного исследования, после которого сделали вывод, что с персонализированным подходом к вакцинации на основе РНК (одной из трех основных макромолекул на ряду с ДНК и белками) у восьми из тринадцати пациентов через 23 месяца после вакцинации опухоли исчезли.

Эти вакцины аналогичны тем, которые используются против инфекционных заболеваний: уникальные компоненты раковых клеток смешивают с агентами, которые вводят в организм пациента для стимуляции имунного ответа. Такого рода вакцины приспособлены к каждому пациенту и вводят ее после того, как рак уже появился, а не с целью предотвращения.

... Получили Нобелевскую премию по медицине

2 октября Нобелевский комитет сообщил о присуждении премии в области физиологии и медицины. Лауреатами в 2017 году стали Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.

Ученые были удостоены премии за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

В 1984 году Холл с сотрудниками смогли выделить так называемый ген периода (period), мутации в котором нарушали циркадные ритмы у дрозофил. Ген кодировал неизвестный на то время белок. Изучая его взаимодействие с другими белками, Джеффри Холл и Майкл Росбаш обнаружили, что кодируемый этим геном белок PER накапливается в течение ночи и деградирует в течение дня. Таким образом, уровень белка PER колеблется в течение суток синхронно с циркадным ритмом.

... Доказали, что старение человека неизбежно

Расчеты исследователей из университета Аризоны показали, что старение многоклеточных организмов неизбежно. Возрастному снижению жизнеспособности клеток в перспективе есть только одна альтернатива — рак.

Математическая модель показывает, что даже полное освобождение организма от вредных мутаций не приведет к спасению от старости. Выяснилось, что клетки организма постепенно замедляют внутренние процессы и начинают терять свои основные функции. Кроме этого, некоторые клетки наращивают скорость роста, что приводит к образованию в организме раковых клеток.

Иными словами, если в многоклеточном организме между клетками не будет конкуренции, они неизбежно состарятся. А если конкуренция будет, соревнование выиграют раковые клетки, которые начнут активно делиться. И, соответственно, использование конкуренции между клетками для устранения плохо функционирующих клеток, связанных со старением, может привести к развитию рака, а не к продлению жизни.

... Столкнулись с заявлением о пересадке головы

В ноябре нейрохирург Серджио Канаверо заявил, что в Китае провели операцию, в результате которой соединили позвоночник, нервы и кровеносные сосуды головы одного трупа с телом другого. Доказательством того, что операция была успешной, Канаверо называет результаты электрической стимуляции нервов.

"Первая трансплантация проведена на трупе. Следующим шагом станет пересадка головы от донора с зарегистрированной смертью головного мозга. Операция заняла 18 часов. В 2015 году я утверждал, что понадобится 36 часов, но китайцам удалось вдвое сократить этот срок", — заявил Канаверо.

Отметим, что заявление Канаверо вызвало недоумение среди многих ученых. К примеру, нейробиолог Дин Бернетт в своем блоге в газете The Guardian под названием "Нет, пересадки головы не было и никогда не может быть" перечисляет другие "успехи" Канаверо, которые вызвали сомнения у других хирургов: например, пересадка головы обезьяне.

... Помогли жительнице Британии родить ребенка из 24-летнего эмбриона

Британка Тина Гибсон родила ребенка из эмбриона, которого заморозили 24 года назад. Возможно, это самый большой временной разрыв между зачатием и родами. Девочку назвали Эмма.

Донорский зародыш пожертвовала пара из США в 1992 году, когда самой Тине был всего 1 год.

Тина и ее муж обратились в Национальный центр пожертвования эмбрионов, поскольку у них были проблемы со здоровьем. Эмбрион пересадили в марте 2017 года, а Эмма родилась в ноябре. В "центре" таких детей называют "снежными людьми". В организации призывают всех, кто уже не хочет заводить детей, жертвовать эмбрионы для тех пар, которые не могут их иметь.