США готовятся к войне

Британская газета The Telegraph 20 декабря опубликовала эксклюзивный материал о том, что США уже начали подготовку к войне против Северной Кореи

Согласно данным источников издания в Пентагоне, первым этапом операции должен стать ограниченный удар по северокорейским ядерным и ракетным объектам. Американцы, например, готовятся разбомбить стартовую площадку, откуда КНДР запускает свои баллистические ракеты.

Еще один вариант – нанесение ударов по складам оружия и боеприпасов. Это должно лишить КНДР возможности нанести мощный ответный удар.

Дональд Трамп рассчитывает, что столь явная демонстрация силы заставит Пхеньян одуматься и отказаться от дальнейших разработок в ракетной и ядерной сфере. При этом он считает, что Ким Чен Ын не решится на серьезный ответный удар, так как это будет означать полномасштабную войну с нанесением ядерных ударов и полное уничтожение северокорейского режима.

Все те же высокопоставленные источники The Telegraph утверждают, что в последние дни Пентагон резко ускорил подготовку к войне – там составляют список целей, просчитывают возможную реакцию противника и так далее.

По мнению Белого дома, дипломатия в этом вопросе уже не работает, поэтому в ближайшее время придется от нее отказаться и перейти к силовому решению конфликта.

Похоже, наш мир действительно свихнулся

Тут надо обязательно отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет. Но The Telegraph – довольно серьезное издание. Откровенную чушь оно публикует крайне редко, доверять его информации, в общем, можно.

Сроков начала такой операции никто не называет. Однако ранее уже сообщалось, что американская олимпийская сборная может пропустить зимние игры в Южной Корее – как раз из-за опасности начала войны. Олимпиада там, напомню, начнется в феврале.

План Трампа, в общем, понятен. Он хочет уничтожить северокорейские военные и ракетно-ядерные возможности до того, как они стали опасны для США.

Однако тут есть один очень интересный момент. Для Северной Кореи ядерное оружие – это самая главная ценность и единственная гарантия выживания правящего режима. Это, можно сказать, бриллиант в короне Ким Чен Ына. Если Дональд Трамп попытается просто расфигачить этот бриллиант молотком, реакция Ына будет максимально злобной и агрессивной. Он бросит против США, Южной Кореи и Японии все, что у него только есть.

Проще говоря, ограниченной операции против КНДР у Трампа не получится. Война, скорее всего, будет всеохватывающей и полномасштабной. И если у Ким Чен Ына действительно есть ракеты, способные донести термоядерную боеголовку в Вашингтон, он обязательно их запустит. При этом ядерные удары по Сеулу и Токио будут практически неминуемы.

Похоже, наш мир действительно свихнулся. Никогда бы не подумал, что я всерьез буду говорить о возможном начале глобальной ядерной войны. Но вот – говорю.

Очень надеюсь, что The Telegraph в этот раз ошибается. Ибо если нет, следующий год может стать одним из самых мрачных в истории человечества.

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