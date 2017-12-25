25 декабря 2017, понедельник

США готовятся к войне

комментировать
Британская газета The Telegraph 20 декабря опубликовала эксклюзивный материал о том, что США уже начали подготовку к войне против Северной Кореи

Согласно данным источников издания в Пентагоне, первым этапом операции должен стать ограниченный удар по северокорейским ядерным и ракетным объектам. Американцы, например, готовятся разбомбить стартовую площадку, откуда КНДР запускает свои баллистические ракеты.

Еще один вариант – нанесение ударов по складам оружия и боеприпасов. Это должно лишить КНДР возможности нанести мощный ответный удар.

Дональд Трамп рассчитывает, что столь явная демонстрация силы заставит Пхеньян одуматься и отказаться от дальнейших разработок в ракетной и ядерной сфере. При этом он считает, что Ким Чен Ын не решится на серьезный ответный удар, так как это будет означать полномасштабную войну с нанесением ядерных ударов и полное уничтожение северокорейского режима.

Все те же высокопоставленные источники The Telegraph утверждают, что в последние дни Пентагон резко ускорил подготовку к войне – там составляют список целей, просчитывают возможную реакцию противника и так далее.

По мнению Белого дома, дипломатия в этом вопросе уже не работает, поэтому в ближайшее время придется от нее отказаться и перейти к силовому решению конфликта.

Похоже, наш мир действительно свихнулся

Тут надо обязательно отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет. Но The Telegraph – довольно серьезное издание. Откровенную чушь оно публикует крайне редко, доверять его информации, в общем, можно.

Сроков начала такой операции никто не называет. Однако ранее уже сообщалось, что американская олимпийская сборная может пропустить зимние игры в Южной Корее – как раз из-за опасности начала войны. Олимпиада там, напомню, начнется в феврале.

План Трампа, в общем, понятен. Он хочет уничтожить северокорейские военные и ракетно-ядерные возможности до того, как они стали опасны для США.

Однако тут есть один очень интересный момент. Для Северной Кореи ядерное оружие – это самая главная ценность и единственная гарантия выживания правящего режима. Это, можно сказать, бриллиант в короне Ким Чен Ына. Если Дональд Трамп попытается просто расфигачить этот бриллиант молотком, реакция Ына будет максимально злобной и агрессивной. Он бросит против США, Южной Кореи и Японии все, что у него только есть.

Проще говоря, ограниченной операции против КНДР у Трампа не получится. Война, скорее всего, будет всеохватывающей и полномасштабной. И если у Ким Чен Ына действительно есть ракеты, способные донести термоядерную боеголовку в Вашингтон, он обязательно их запустит. При этом ядерные удары по Сеулу и Токио будут практически неминуемы.

Похоже, наш мир действительно свихнулся. Никогда бы не подумал, что я всерьез буду говорить о возможном начале глобальной ядерной войны. Но вот – говорю.

Очень надеюсь, что The Telegraph в этот раз ошибается. Ибо если нет, следующий год может стать одним из самых мрачных в истории человечества.

Больше мировых новостей в видеоблоге Ивана Яковины: 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

авторы

Все мнения
Если вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу: nv-opinion@nv.ua

Мнения ТОП-10

Читайте на НВ style

Последние новости

Все новости
Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.