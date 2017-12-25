25 декабря 2017, понедельник

Что я узнал о войне накануне Рождества

комментировать
Войны в мире все не заканчиваются, и иногда я думаю – а имею ли я право веселиться в это время? Но затем я вспоминаю о том, чему меня научила война

Впервые я увидел войну накануне Рождества 2009 года. Тогда я был еще «зеленым» пилотом спецподразделения Военно-воздушных сил США (ВВС), и это была моя первая служебная поездка в Афганистан.

Я уже несколько недель находился в этой стране, выполняя в основном наблюдательные и разведывательные полеты, которые, как правило, заключались в том, чтобы бесконечно кружить вокруг цели на автопилоте. Во время этих заданий, длившихся часами, я мог спокойно жевать сэндвичи, купленные накануне.

Честно говоря, до того случая моя служба в Афганистане не особо отличалась от тренировочных заданий, которые я выполнял, пока служил во Флориде. Если не считать вида гор и расплывчатого представления о том, что где-то на одном из этих темно-коричневых клочков земли прячется враг, все было таким же, как во Флориде. Только бронежилет, заряженный пистолет и спрятанный за моим сиденьем карабин М-4 время от времени напоминали мне, что это все-таки что-то более серьёзное, чем просто учения. Но я еще не видел настоящей войны. Я вынужден был повторять себе, что где-то там, внизу, она все-таки есть. Других доказательств у меня не было.

Счастливого Рождества

Как я и сказал, мой первый бой произошел накануне Рождества. Моим командиром стал старший и более опытный пилот. Он многое знал о войне. В ту ночь мы должны были вести наблюдение за спецоперацией, целью которой было подлететь к тому месту, где, вероятно, прятался лидер Талибана. Захватить в плен или убить его — таким было задание.

Каждое Рождество я вспоминаю ту ночь в Афганистане

Мы начали наблюдение, передавали все необходимую информацию по рации и выполняли другие вещи. Внезапно получили ужасную команду «подготовиться к бою».  Американские подразделения вели огонь всего в нескольких милях от нашего местоположения. Голос военного, координировавшего действия боевых вертолетов, звучал на фоне ужасного шума. Мы уже приближались к месту боя, как взорвалась бомба.

Вспышка, а затем светящийся оранжевый шар начал подниматься с земли, словно это был восход солнца. Не помню дословно, что сказал командир в тот момент, что-то вроде «враги мертвы, американцы в порядке». Но я точно помню одну фразу, которую в тот момент кто-то произнес: «Счастливого Рождества!»

Во время той операции не пострадал ни один американец. После того, как я вернулся на базу, я много думал о той ночи, понимая, насколько важной она стала в моей жизни. Безусловно, это был лишь первый военный опыт. Но до того случая моя жизнь никогда не была в опасности. Я видел войну издалека, лишь слушая по радио, как бесстрашные американские пилоты уничтожают наших врагов. Но в этот раз я внес свой, пусть даже и микроскопический, вклад в ход войны, и я был небесполезен.

Бесконечная война

Каждое Рождество я вспоминаю ту ночь в Афганистане. Конечно, с тех пор у меня прибавилось опыта – и как у пилота, и как у военного корреспондента. Война стала неотъемлемой частью моей жизни. Но Рождество не дает мне забыть, что американские войска до сих пор находятся в Афганистане. Как и в других бесчисленных горячих точках по всему миру.  

Американские военные проводят военные учения в Восточной Европе и Южной Корее, являясь важным сдерживающим фактором против военной агрессии со стороны таких стран, как Россия и Северная Корея.

Вся жизнь моих коллег прошла сквозь череду таких военных операций. Некоторые из молодых военнослужащих уже и не помнят, каким был мир до 11 сентября 2001 года.

Последний раз США праздновали по-настоящему мирное Рождество в 2000 году.  Тогда я еще учился в Академии ВВС США. Мне было всего 18, и я понемногу начал к жизни военного. Но, если честно, я совсем не хотел, чтобы война стала ее частью. Я, как и многие другие, до трагедии 11 сентября, сомневался, что моя страна когда-нибудь снова решиться воевать.

Но через девять месяцев все изменилось. С тех пор наши войска ежегодно выполняют различные спецоперации в период рождественских праздников. И именно в эти дни я горжусь американцами, мужчинами и женщинами, которые добровольно пошли воевать. (…)

Повод для праздника

Иногда люди спрашивают меня, трудно ли писать о войне. Они хотят знать, насколько тяжело вспоминать те ужасные вещи. Да, иногда это очень тяжело. Сложно переживать о житейских проблемах, после того, как увидел столько страданий на войне. 

Войны в мире все не заканчиваются, и иногда я думаю – а имею ли я право веселиться в это время? Но затем я вспоминаю о том, чему меня научила война.

Именно на войне проявляются лучшие человеческие качества. На войне ты встречаешь мужчин и женщин, которые, жертвуя всем, защищают свои семьи и своих друзей, сражаются за такие идеалы, как свобода и справедливость. Они защищают даже тех, кого никогда не встречали.

В конце концов, возможно, что войны, как и праздники в нашей жизни, были и будут всегда. И даже на войне есть место таким вещам, как надежда, любовь и огромное желание человека бороться со злом. Поэтому, думаю, что нынешнее Рождество, как и любое другое, есть смысл праздновать.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Нолана Петерсона. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал опубликован на The Daily Signal

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

авторы

Все мнения
Если вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу: nv-opinion@nv.ua

Мнения ТОП-10

Читайте на НВ style

Последние новости

Все новости
Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.