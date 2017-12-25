Что я узнал о войне накануне Рождества

Войны в мире все не заканчиваются, и иногда я думаю – а имею ли я право веселиться в это время? Но затем я вспоминаю о том, чему меня научила война

Впервые я увидел войну накануне Рождества 2009 года. Тогда я был еще «зеленым» пилотом спецподразделения Военно-воздушных сил США (ВВС), и это была моя первая служебная поездка в Афганистан.

Я уже несколько недель находился в этой стране, выполняя в основном наблюдательные и разведывательные полеты, которые, как правило, заключались в том, чтобы бесконечно кружить вокруг цели на автопилоте. Во время этих заданий, длившихся часами, я мог спокойно жевать сэндвичи, купленные накануне.

Честно говоря, до того случая моя служба в Афганистане не особо отличалась от тренировочных заданий, которые я выполнял, пока служил во Флориде. Если не считать вида гор и расплывчатого представления о том, что где-то на одном из этих темно-коричневых клочков земли прячется враг, все было таким же, как во Флориде. Только бронежилет, заряженный пистолет и спрятанный за моим сиденьем карабин М-4 время от времени напоминали мне, что это все-таки что-то более серьёзное, чем просто учения. Но я еще не видел настоящей войны. Я вынужден был повторять себе, что где-то там, внизу, она все-таки есть. Других доказательств у меня не было.

Счастливого Рождества

Как я и сказал, мой первый бой произошел накануне Рождества. Моим командиром стал старший и более опытный пилот. Он многое знал о войне. В ту ночь мы должны были вести наблюдение за спецоперацией, целью которой было подлететь к тому месту, где, вероятно, прятался лидер Талибана. Захватить в плен или убить его — таким было задание.

Каждое Рождество я вспоминаю ту ночь в Афганистане

Мы начали наблюдение, передавали все необходимую информацию по рации и выполняли другие вещи. Внезапно получили ужасную команду «подготовиться к бою». Американские подразделения вели огонь всего в нескольких милях от нашего местоположения. Голос военного, координировавшего действия боевых вертолетов, звучал на фоне ужасного шума. Мы уже приближались к месту боя, как взорвалась бомба.

Вспышка, а затем светящийся оранжевый шар начал подниматься с земли, словно это был восход солнца. Не помню дословно, что сказал командир в тот момент, что-то вроде «враги мертвы, американцы в порядке». Но я точно помню одну фразу, которую в тот момент кто-то произнес: «Счастливого Рождества!»

Во время той операции не пострадал ни один американец. После того, как я вернулся на базу, я много думал о той ночи, понимая, насколько важной она стала в моей жизни. Безусловно, это был лишь первый военный опыт. Но до того случая моя жизнь никогда не была в опасности. Я видел войну издалека, лишь слушая по радио, как бесстрашные американские пилоты уничтожают наших врагов. Но в этот раз я внес свой, пусть даже и микроскопический, вклад в ход войны, и я был небесполезен.

Бесконечная война

Каждое Рождество я вспоминаю ту ночь в Афганистане. Конечно, с тех пор у меня прибавилось опыта – и как у пилота, и как у военного корреспондента. Война стала неотъемлемой частью моей жизни. Но Рождество не дает мне забыть, что американские войска до сих пор находятся в Афганистане. Как и в других бесчисленных горячих точках по всему миру.

Американские военные проводят военные учения в Восточной Европе и Южной Корее, являясь важным сдерживающим фактором против военной агрессии со стороны таких стран, как Россия и Северная Корея.

Вся жизнь моих коллег прошла сквозь череду таких военных операций. Некоторые из молодых военнослужащих уже и не помнят, каким был мир до 11 сентября 2001 года.

Последний раз США праздновали по-настоящему мирное Рождество в 2000 году. Тогда я еще учился в Академии ВВС США. Мне было всего 18, и я понемногу начал к жизни военного. Но, если честно, я совсем не хотел, чтобы война стала ее частью. Я, как и многие другие, до трагедии 11 сентября, сомневался, что моя страна когда-нибудь снова решиться воевать.

Но через девять месяцев все изменилось. С тех пор наши войска ежегодно выполняют различные спецоперации в период рождественских праздников. И именно в эти дни я горжусь американцами, мужчинами и женщинами, которые добровольно пошли воевать. (…)

Повод для праздника

Иногда люди спрашивают меня, трудно ли писать о войне. Они хотят знать, насколько тяжело вспоминать те ужасные вещи. Да, иногда это очень тяжело. Сложно переживать о житейских проблемах, после того, как увидел столько страданий на войне.

Войны в мире все не заканчиваются, и иногда я думаю – а имею ли я право веселиться в это время? Но затем я вспоминаю о том, чему меня научила война.

Именно на войне проявляются лучшие человеческие качества. На войне ты встречаешь мужчин и женщин, которые, жертвуя всем, защищают свои семьи и своих друзей, сражаются за такие идеалы, как свобода и справедливость. Они защищают даже тех, кого никогда не встречали.

В конце концов, возможно, что войны, как и праздники в нашей жизни, были и будут всегда. И даже на войне есть место таким вещам, как надежда, любовь и огромное желание человека бороться со злом. Поэтому, думаю, что нынешнее Рождество, как и любое другое, есть смысл праздновать.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Нолана Петерсона. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал опубликован на The Daily Signal

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