24 декабря 2017, воскресенье

Девять навыков, которые нужно развивать каждому

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Нестабильность — это новая стабильность. И чем быстрее мы это примем, тем успешнее будем

Колонка записана во время выступления Натальи Кади в рамках проекта НВ Диалоги о будущем

Изменения, на которые раньше требовались столетия, сегодня происходят в течение десяти лет. А в следующие 20-30 лет для них достаточно будет нескольких дней или месяцев.

Будущее уже наступило, оно неотвратимо — хотим мы этого или нет, принимаем или нет. Роботы уже среди нас, и они выполняют значительную часть нашей работы. Наша задача — думать и трудиться так, чтобы они и дальше зависели от нас, а не наоборот.

Какие главные качества понадобятся человеку, чтобы быть успешным в ближайшем будущем:

1. Learn at the moment. Учи то, что тебе необходимо именно сейчас.

Зачем изучать какой-то предмет или теории, если нет никакой уверенности в том, что они понадобятся завтра? Работа очень скоро перестанет быть местом, куда вы приходите и где остаетесь в течение многих лет. Вместо этого она станет местом, где вы получаете задачу, выполняете ее и переходите к следующей.

Это лишает возможности системной работы в течение многих лет в одной компании, но дает широкие возможности для того, чтобы использовать свои лучшие, самые сильные знания там, где они нужны. Работодатель, в свою очередь, собирает проектные команды на те задачи, которые у него есть сегодня или будут завтра.

В Facebook, в частности, каждую неделю набирают команду людей на конкретную задачу. На условиях постоянного трудоустройства в Facebook работает только 30% людей. Остальные — контрактеры. Это люди, которые приходят на определенный период (от одного месяца до нескольких лет), в зависимости от того, насколько сложный проект выполняют.

Не нужно изучать все, больше нет необходимости становиться экспертами во всем, ведь изменения происходят быстрее, чем мы успеваем разобраться в том или ином предмете. С каждым годом такие изменения будут происходить все быстрее. А это значит, что нам нужно выбирать то, в чем мы хотим развиваться, мы хотим знать, и работать именно с этим предметом, становиться в нем экспертами.

2. Personalization. Следующие 30 лет персонализация будет одной из ключевых тенденций.

Интеллект в общем понимании отходит с первого на второй план. Основным становится ситуативный (социальный) интеллект — способность понимать другого человека, способность слышать, взаимодействовать, коммуницировать. Это те вещи, которые нужно в себе развивать, раскрывать и чему нужно учиться в течение последующих лет.

3. Interpretation. Это способность мозга видеть один и тот же предмет с разных сторон, способность развивать в себе гибкость мозга.

Рост, вес, цвет волос, глаз — все это отходит на второй план. На первый и главный план выходит внутренняя красота человека. А это значит, что первое, с чем нам надо работать и о чем думать — это способность воспринимать себя, познавать себя, понимать себя. Кто мы, что нами движет, каковы наши истинные ценности? То есть путь в будущее — это путь к себе настоящему.

4. Accessibility. (Доступность)

Резюме уходят в историю. Ценны только те наши знания, которые нужны конкретному работодателю для конкретного проекта или задачи. Нужно быть активными и честными перед собой и другими относительно того, в чем вы являемся специалистами, что вам нравится делать и чему вы хотите посвящать свое время.

Зарплата как таковая в ближайшие 20-30 лет перестает быть деньгами, которые нам платят за нашу экспертизу, которую мы тратим в течение 8 рабочих часов, выполняя задания работодателя. Нам будут платить деньги за ценность, которую мы создаем, тратя свое время. То есть ценность того продукта или проекта, над которым мы работаем. Это и будет обмен денег работодателя на наши умения и наши навыки.

5. Embodyment. Наступила очень важна эра честности, искренности, ценностей и смыслов. Это все ищут и в этом видят главный навык или самое главное преимущество — как для работодателя, так и для работников.

Все меньше можно услышать громкие лозунги, и все больше спрашивают прямые неудобные вопросы о том, в чем смысл проекта, над которым работает та или иная компания, что он означает для человечества и т. д.?

6. Discoverability. Способность учиться становится более важной, чем знания как таковые. Критическое мышление и аналитические способности — это те навыки, которые сейчас очень востребованы. В них нуждаются, их ищут, и они будут основными еще около 20-30 лет.

7. Информационная грамотность. Вопросы адаптации в среде уже не стоит, стоит вопрос интеграции. Географические границы стираются очень быстро, на первый план выходят границы комьюнити — сообществ людей, объединенных каким-то заданием или целью.

Способность быстро интегрироваться в ту или иную среду — культурологически, языком, религиозно — является важным преимуществом, если мы его приобретем, если будем над ним работать.

8. Fixed vs Liquid. В следующие 20-30 лет преимущество будут иметь те люди, которые найдут в себе возможность и силы превратить свое сознание с фиксированного на гибкое. Чем гибче мы будем к новой информации, новым знаниям, к взгляду на себя нового, тем лучше будет для нас и тем быстрее мы интегрируемся в новую систему, новую реальность будущего.

Нестабильность — это новая стабильность. И чем быстрее мы это примем, тем успешнее будем.

9. Art. Креативность, способность создавать качества, продукты и смыслы — это преимущество, которое может привести вас в будущем к личному успеху.

Хорошая новость в том, что лучшие времена уже наступили: каждый из нас способен на все. Единственное ограничение, которое у нас может быть, — это ограничение у нас в голове.

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