Чудо-астероид и самолет-переросток

Загадочный астероид-скиталец оказался еще более необычным, чем предполагали ученые

На этой неделе со-основатель Microsoft показал самый большой в мире самолет, австралийцы продвинулись в разработке квантовых компьютеров, а молодая британка родила ребенка из эмбриона, замороженного 24 года назад

1Квантовый компьютер

Австралийские разработчики представили архитектуру квантового компьютера с одним процессором.

Инженеры из Университета Нового Южного Уэльса переработали дизайн современных кремниевых микропроцессоров и придумали новый вид архитектуры, которая использует стандартные полупроводники для выполнения квантовых вычислений

Как отмечают авторы работы, новая архитектура включает в себя несколько обычных транзисторов, которые управляют работой гигантской двумерной сетки из кубитов, используя почти те же принципы и протоколы, которые сегодня применяются в обычной компьютерной памяти.

Вот теперь я начинаю верить в то, что квантовые компьютеры вот-вот перестанут быть фантастикой.

2Самый большой самолет

Компания Пола Аллена Stratolaunch Systems вывела из ангара свою разработку - самый большой в мире самолет.

Чтобы понять, как велик этот самолет, нужно обратить внимание на пикап между двумя раздельными фюзеляжами. Размах крыльев Stratolaunch составляет 117 метров. Масса самого самолета - 250 тонн, а с полной нагрузкой - 590 тонн. Для сравнения - размах крыльев знаменитого украинского самолета Ан-225 Мрія - около 90 метров.

Самолет предназначен для перевозки одной или нескольких ракет на большую высоту, а затем запуска их в космос. Преимуществом воздушного запуска является то, что полезная нагрузка может быть отправлена в любое положение орбиты из самых разных мест. Если все пойдет по плану, первый полет Stratolaunch состоится уже в 2019 году.

3Необычный астероид

Ранее НВ сообщало, что ученые NASA доказали межзвездное происхождение необычного астероида, который прилетел в Солнечную систему из другой галактики. Астероид получил название Оумуамуа.

Последние наблюдения показывают, что необычный астероид оказался покрыт неким органическим слоем.

Как отмечают авторы работы, астероид прошел достаточно близко от Солнца, чтобы часть льдов превратилась в газ, но этого не произошло.

Фактически, это самый необычный космический объект в истории научных наблюдений.

4Мы старше, чем думали

Исследователи Калифорнийского университета описали 11 микробных ископаемых образцов из пяти отдельных таксонов. Образцы были найдены в Западной Австралии.

Среди них оказались способные к фотосинтезу бактерии, археи, которые синтезировали метан, и гамма-протеобактерии, которые этот метан потребляли.

Учитывая возраст породы в 3,5 млрд лет это означает, что жизнь на Земле появилась раньше этого срока.

Данное открытие отодвигает время появления архей почти на 800 миллионов лет — раньше ученые считали, что они появились значительно позже бактерий, примерно 2,7 миллиарда лет назад.

524-летний эмбрион

И напоследок о воистину эпохальном событии.

Британка Тина Гибсон родила ребенка из эмбриона, которого заморозили 24 года назад. Возможно, это самый большой временной разрыв между зачатием и родами. Счастливой матери самой-то недавно исполнилось лишь 25.

Британские медики призывают пары, которые могут, но не хотят иметь детей, жертвовать эбрионы для тех пар, которые по разным причинам не могут иметь детей. Разрыв во времени – вообще не проблема, как показывает данный случай.



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